Kayak Tatilinde Yaralanmalara Dikkat! - Son Dakika
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Sağlık

Kayak Tatilinde Yaralanmalara Dikkat!

Kayak Tatilinde Yaralanmalara Dikkat!

Kış tatiliyle birlikte kayak merkezlerinde yaralanmalar artarken, uzmanlar doğru eğitim ve ekipmanın önemine dikkat çekiyor. Kayak yaralanmaları, diz ve ayak bileği bağ yaralanmalarına yol açabiliyor. İlk müdahalenin zamanında yapılması kritik.

19.01.2025 09:17  Güncelleme: 09:19
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KIŞ tatiliyle birlikte kayak merkezleri yoğunlaşırken, kayakla ilgili yaralanmalar da artıyor. Kayak yaparken alınması gereken tedbirleri anlatan Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. İbrahim Azboy, "Kayağa bağlı spor kazalarını çok görüyoruz. Doğru eğitim ve doğru ekipmanla kazalar önlenebilir. Kayak yaralanmaları, diz ve ayak bileği bağ yaralanmalarına ve bağ kopmalarına yol açabiliyor" dedi.

Kayak kazalarının başında diz ve bağ yaralanmalarının meydana geldiğini söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. İbrahim Azboy, kayak sırasında yaşanabilecek sakatlanmalara karşı alınması gereken tedbirlerin büyük önem taşıdığını belirtti. Prof. Dr. Azboy, kayak sporunun zorluklarına ve yaralanma risklerine dikkat çekerek, doğru eğitim ve kaliteli ekipmanla kayak yapmanın kazaları önlemek için kritik olduğunu ifade etti.

'ÇOKLU LİGAMAN YARALANMALARI GÖRÜLEBİLİYOR'

Kayak yapmaya başlarken dikkat edilmesi gereken aşamaları anlatan Prof. Dr. Azboy, "Kayak yapmaya başlayınca kademeli olarak riskli diye tabir edeceğimiz tarzda kaymaya başlamak gerekiyor. Ancak, kayak yapmaya heyecanla başladıklarında, bazı kişiler performanslarını artırma çabası içerisine girebiliyorlar. Bu durumda da kazalar yaşanabiliyor. Kayak yaralanmaları, özellikle diz ve ayak bileği bağ yaralanmalarına, bağ kopmalarına yol açabiliyor. Kayak kazalarında menisküs, ön çapraz bağ ve arka çapraz bağın aynı anda yırtılması gibi çoklu ligaman yaralanmaları görülebiliyor" dedi.

'İLK MÜDAHALE ÖNEMLİ'

Bir yaralanma durumunda, zaman kaybetmeden ilk müdahalenin yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Azboy, şu tavsiyelerde bulundu:

"Kayak kazası sonrası 'Bana bir şey olmadı' dememek lazım. Etkilenen dize veya ayağa basmamak gerekiyor. Buz uygulaması yaparak, elastik bandaj sarıp, koltuk değneğiyle en yakın sağlık kuruluşuna gitmek gerekiyor. Ardından ortopedi uzmanı tarafından değerlendirilmek ve tedavi sürecine zamanında başlamak çok önemli."

'REHABİLİTASYON SÜRECİNDE SABIRLI OLUNMALI'

Kayak kazalarının tedavisinin ve rehabilitasyonunun uzun sürdüğünü belirten Prof. Dr. Azboy, "Çoklu bağ yaralanmalarının tedavi süreçleri uzun olabiliyor. Rehabilitasyon süreleri de maalesef uzun, bu yüzden sabırlı olmak gerekiyor. Erken spora dönmek, yeniden bağ yaralanmalarına neden olabiliyor" diye konuştu.

KAYAK EĞİTİMİ ÖNERİSİ

Kayak yapılırken dikkat edilmesi gerekenler konusunda önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Azboy, "Kayak yapmayın demiyoruz ama dikkatli olmak ve güvenli bir eğitim almak çok önemli. Her kayak sezonunda, ocak, şubat ve mart aylarında onlarca hastamızı ameliyat ediyoruz. Ancak spora dönmeden önce etkili bir rehabilitasyon süreci geçirmeleri gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA

Yaralanma, Sağlık, Yaşam, Spor, Son Dakika

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