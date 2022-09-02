Öğrenciler pirinç kabuğundan ürettikleri malzemeyle plastiğe rakip olmak istiyor - Son Dakika
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Öğrenciler pirinç kabuğundan ürettikleri malzemeyle plastiğe rakip olmak istiyor

02.09.2022 12:42

Kayseri'de lise öğrencileri, pirinç kabuğundan ürettikleri biyokompozit malzeme ile plastiğe rakip olmayı hedefliyor.

Kayseri'de lise öğrencileri, pirinç kabuğundan ürettikleri biyokompozit malzeme ile plastiğe rakip olmayı hedefliyor.

Kovid-19 salgını sürecinde paketli ürünlerin kullanımının yaygınlaşması, plastik kullanımının artmasından dolayı harekete geçen öğrenciler, plastiğe alternatif ürün arayışına girdi.

Öğrenciler, laboratuvar ortamında yaptıkları deneylerde pirinç kabuğunu biyokompozit malzemeye dönüştürdü.

Testlerde, toprakta 6 ayda yaklaşık yüzde 70'inin yok olduğu belirlenen malzemeden ilk aşamada sağlık ve temizlik sektöründe kullanılabilecek eldiven üretildi.

Patent ve tescil süreci devam eden biyokompozit malzeme, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de tanıtılıyor.

Biyoloji öğretmeni Gamze Koçkarsantılıoğlu, AA muhabirine, doğaya hayli zararlı olan plastiğe alternatif, çevre dostu bir ürün geliştirdiklerini söyledi.

Biyokompozit malzemenin birden fazla faydasının olduğunu belirten Koçkarsantılıoğlu, "Çeltik kabuklarımız hasadın ardından tarlada yakılarak atmosfere karbondioksit olarak gönderilmekte. Biz çalışmamızla bunu sıfır atığa dönüştürdük. Laboratuvarımızda çeşitli işlemlerden geçirerek organik, biyokompozit bir malzeme elde ettik." dedi.

Bu malzemeden ilk aşamada sağlık ve temizlik sektöründe kullanılabilecek biyoplastik eldiven ürettiklerini dile getiren Koçkarsantılıoğlu, "Eldivenin özelliği içindeki nanopartiküller antibakteriyellik sağlıyor. İçinde gliserin bulunduğu için de cilde dost bir malzeme." diye konuştu.

Özellikle sağlık ve temizlik sektöründe kullanılan lateks eldivenlerin hem çevreye, hem de ithal olduğu için ülke ekonomisine zarar verdiğini anlatan Koçkarsantılıoğlu, "Bizim eldivenimiz maliyeti yüzde 50 azaltmakta ve çevre dostu olduğu için toprağın korunmasını sağlıyor. Hem sıfır atık hem sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Koçkarsantılıoğlu, ürünü daha da geliştireceklerini belirterek "Üründe patent aşamasındayız, inşallah seneye farklı ürünler yapacağız. Sadece eldiven değil biz bundan pet şişe, tabak gibi ürünler yapabileceğiz. Ham maddeyi çiftçilerden rica ettik gönderdiler. Sıfır maliyetle, sıfır atık ürün geliştirdik." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

DOST Partisi, Kayseri, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Öğrenciler pirinç kabuğundan ürettikleri malzemeyle plastiğe rakip olmak istiyor - Son Dakika

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