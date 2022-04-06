Kayseri'de öğretmenler iftardan sonra kanser hastası çocuklar için kan bağışı yaptı - Son Dakika

Kayseri'de kanser hastası çocuklar için bir araya gelen öğretmenler kan bağışında bulundu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri Kan Merkezi'ne farklı ilçelerden gelen yaklaşık 100 öğretmen, kanser hastası çocuklar için kan verdi.

ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kan Bankası İdari Sorumlusu Prof. Dr. Ekrem Ünal, ramazan ayında iftardan sonra kan bağışında bulunan öğretmenlere teşekkür etti.

Ramazan ayında kan bağışında düşüş yaşandığına değinen Ünal, "Kanser, kemik iliği nakli iftar ve oruç dinlemiyor. Benim servisimde şu anda Şırnak, Batman, Sivas, Yozgat gibi illerden gelen hastalar var. Kan bağışına çok ihtiyacımız oluyor." dedi.

Trombosit ve beyaz kan bağışı çağrısı yapan Ünal, kan veren kişilerin sağlıklı, herhangi bir ilaç kullanmaması ve karnınıN tok olması gerektiğini, iftardan sonra insanların gönül rahatlığıyla bağış yapılabileceğini kaydetti.

Kan bağışı ramazan ayının ruhuna uygun

Kan bağışının ramazanın ruhuna uygun olduğunu belirten Ünal, bir insanın hayatının kurtulmasında kan vermenin önemli olduğunu dile getirdi.

"Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcut." diyen Ünal, kan veren kişilere teşekkür etti.

Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı Muharrem Çolak da her yıl farklı zamanlarda öğretmenlerle kan bağışında bulunduklarını anlattı.

Bir çocuğu hayata bağlamanın kendileri için önemli olduğunu aktaran Çolak, bağışlanan kanların çocukları şifa olması temennisinde bulundu.

"Kan acil değil sürekli bir ihtiyaç"

Kanın "acil" değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Nihal Ağdalı da ramazan ayında çocuklara destek olmak istediklerini söyledi.

Bir diğer öğretmen Yasin Örer de kanser hastası çocukların yaşaması için kan bağışı yapılması gerektiğini kaydetti.