Kayseri Devlet Hastanesi\'nden Dr. Çetin, halı saha öncesi kalp kontrolü önerdi

Kayseri Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Çetin son dönemde genç yaşta yaşanan kalp krizi ve ani kalp ölümlerine dikkat çekerek, özellikle halı saha gibi yoğun efor gerektiren sporlara başlamadan önce kardiyoloji muayenesi yapılması gerektiğini söyledi.

Kayseri Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Çetin gençlerde kalp krizi riskine karşı önemli uyarılarda bulundu. Özellikle halı saha gibi yüksek efor gerektiren sporların, altta yatan ve fark edilmeyen kalp hastalıklarını ortaya çıkarabileceğini belirten Çetin, spor öncesinde bazı belirtilerin mutlaka dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Genç yaşta kalp krizi ve ani kalp ölümlerinin son dönemde daha fazla duyulduğunu belirten Dr. Çetin, "Son zamanlarda genç kalp krizi ölümlerini duyuyoruz. Özellikle halı saha gibi yoğun efor gerektiren, spor yapılması gereken durumlarda hastalarımızın herhangi bir şikayeti, semptomu, bir takım risk faktörleri varsa, ailede genç yaşta kalp ölümleri gibi hikayeleri varsa ağır sporları yapmadan önce kardiyoloji muayenesi yaptırması gerektiğini belirtiyoruz" dedi.

"Göğüs ağrısı ve nefes darlığı varsa ağır spordan kaçının"

Halı saha gibi yoğun efor gerektiren aktiviteler sırasında kalp hastalıklarının ortaya çıkma ihtimalinin arttığını kaydeden Çetin, özellikle daha önce ortaya çıkan belirtilerin önemsenmesi gerektiğini söyledi. Çetin, "Özellikle bu şekilde ağır efor gerektiren sporlarda eğer hastanın öncesinde gelişen nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı gibi semptomları varsa, bunları neticelendirmeden ağır sporlar yapması çok uygun değil. Bu hastaların öncelikle kardiyoloji değerlendirmesi yaptırması, herhangi bir sorun görülmediği taktirde spor yapması uygun olur" ifadelerini kullandı.

"Düzenli spor yapmayanlar bir anda ağır efora başlamamalı"

Düzenli spor alışkanlığı bulunmayan kişilerin bir anda yüksek tempolu egzersizlere başlamasının da doğru olmadığını belirten Çetin, sporun kademeli şekilde artırılması gerektiğini vurguladı. Çetin, "Eğer ki düzenli spor yapan bir birey değilse direkt ağır sporla başlamak değil de daha düzenli, hafif egzersizlerle başlayıp sonrasında sporunu yapmasını öneririz" diye konuştu. Spor sırasında ortaya çıkan belirtilerin de kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini dile getiren Dr. Çetin, kişinin semptomların ilerlemesini beklemeden egzersizi sonlandırması gerektiğini vurguladı. Çetin, "Spor esnasında herhangi bir semptom gerçekleştiyse bu durumun dikkate alınması gerektiğini belirtmek istiyorum. Semptomun ilerlemesini beklemeden gerekirse sporu sonlandırmasını öneririm. Çünkü kalp hastalıkları çok ani gelişiyor ve maalesef geri dönüşü olmayabiliyor veya geç kalınabiliyor. Onun için efora başlamadan önce bir semptomunuz varsa, spora başladıktan sonra gelişen bir semptomunuz varsa ihmal etmeden sporu bırakıp kardiyolojik değerlendirme öneririz" diye konuştu.