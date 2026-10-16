Kayseri Devlet Hastanesi personeline meme kanseri farkındalık eğitimi verildi

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, Kayseri Devlet Hastane'sinde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Ballı tarafından hastane personeline yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Hastane idarecilerinin de katılım sağladığı eğitimde; meme kanserinin risk faktörleri, belirtileri, erken teşhisin önemi, kendi kendine meme muayenesinin önemi, düzenli tarama yöntemleri ve tedavi süreçleri hakkında bilgiler verildi. Op. Dr. Mustafa Ballı, meme kanserinde erken teşhisin tedavi başarısını artırmadaki önemine dikkat çekerek düzenli sağlık kontrollerinin ve yaşa uygun tarama programlarına katılımın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Personelin meme kanseri konusunda bilgi ve farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.