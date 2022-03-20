Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli: "Rahmetli olanlar, 70 yaş üstü ve hatırlatma dozunu olmamış kişiler" - Son Dakika

Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli: "Rahmetli olanlar, 70 yaş üstü ve hatırlatma dozunu olmamış kişiler"

"Vatandaşlarımızın birden bire maskelerini çıkartmamalarını istiyoruz"

KAYSERİ - İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden kişilerin 70 yaş üstü ve hatırlatma dozunu olmamış kişilerin olduğunu söyleyerek, "Vatandaşlarımızın birden bire maskelerini çıkartmamalarını istiyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, koronavirüste gelinen noktaya değindi. Pandemi açısından doğru olduklarını söyleyen Benli, "Kayseri'de 5. dalganın pikini geride bıraktık. Düşüşlerimiz devam ediyor. Hastanelerimizde servislerimiz normalleşmeye başladı. Bu yönde pandemi açısından doğru yoldayız. Maske anlamında ise toplu alanların haricinde, açık alanda sosyal mesafe göz önünde bulundurularak, maske zorunluluğu kaldırıldı. Burada birden bire her konuda rahatladık anlayışının yanlış olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla özellikle toplu ulaşımda ve toplu bulunduğumuz alanlarda maske kullanımını bir müddet daha devam ettirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Virüste çok büyük bir değişim olmazsa önümüzdeki günlerde ışığa daha yakın olduğumuzu ve tünelin ucundan çıkacağımızı inşallah göreceğiz. O günler yakın.

Son 2 aydır yani 5. dalga başladığından itibaren her gün rahmetli olan kişilerin aşılanma durumlarına bakıyorum ve gördüğüm şeyler maalesef 70 yaş üstü ve son 6 ay içerisinde hatırlatma doz aşısını olmamış kişiler. Ayrıca özellikle diyabet, obezite, kalp hastası olan kişiler ve kanser hastalarının bu işten daha çok etkilendiklerini gördüm. Bunun için özellikle böyle hastalığı bulunan vatandaşlarımız, son 6 ay içerisinde mutlaka özellikle ilk başta çift doz Sinovac aşısı olan vatandaşlarımızın hatırlatma aşılarını olmalarını istiyoruz. Mümkünse 2 doz biontech aşılarını da tamamlasınlar. Çünkü ölümlere baktığımızda da ciddi manada biontech aşısının etki olarak öne çıktığını görüyoruz. Biontech aşısının daha koruyucu olduğunu gözlemliyoruz. Şu anda da biliniyor ki Türkovac aşımız var. Eğer biontech aşısı olanlar varsa aşılarına Türkovac ile devam etmelerini hem yerli hem de milli olması açısından olmalarını öneriyoruz. Türkovac aşımızda ilgili yapılan çalışmalarda ilk aldığımız veriler ve sonuçlar ileri ki günlerde açıklanacaktır. Daha önceki aldığımız bilgilerde de pozitif bir etkisinin olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın birden bire maskelerini çıkartmamalarını istiyoruz" diyen Beli, "Çünkü hangimizin taşıyıcı olup olmadığını bilemiyoruz. Özellikle omicron varyantında normal bir gribal enfeksiyonun etkilerini görüldüğü çok durumlar oldu. Biz özellikle burada bazı taramalar yaptığımızda da bu veriler önümüze çıktı. Toplu alanlarda özellikle oturmalarımızda, cenaze merasimlerimizde ki önceki tecrübelerimizden faydalanmamız gerekiyor, aynı şekilde düğün durumlarında kapalı ortamlarda mümkün olduğu kadar sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer ki uygulayamıyorsak maskemizi çıkartmamalıyız. Ancak açık alanlarda sosyal mesafemizin bulunduğu yerlerde tabi ki maskemizi çıkartabiliriz. Artık normalleşmeye doğru bir adım daha atılmış olduğunu gözlemlemiş olduk. Önümüzdeki günlerde de havaların daha da ısınmasıyla birlikte sosyal ortamlarımız daha da çoğalacağı için daha da iyiye gitmiş olacağız. Aşılama konusunda sıkıntı yaşayan ve aşı olamayan vatandaşlarımızın da bize bildirmeleri durumunda evlerinde aşılamalarını gerçekleştiriyoruz. Bu konuda halkımızı duyarlılığa davet ediyorum. Kaybettiğimiz zaman üzüleceğimiz kişilerin lütfen aşı durumlarını kontrol edelim ve bu konuda el birliği yapalım. Aşılanmamış kimse kalmasın" şeklinde konuştu.