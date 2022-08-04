Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı - Son Dakika
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Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

04.08.2022 14:17
Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kalp krizi geçiren 85 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle Kayseri Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kalp krizi geçiren 85 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle Kayseri Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede ikamet eden Fatma Ciğer'in (85) evinde fenalaşması yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

Ekiplerce Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk müdahalesinde kalp krizi geçirdiği anlaşılan yaşlı kadının, anjiyo yapılabilecek bir hastaneye sevki kararlaştırıldı.

İlçeden ambulans helikopterle alınan Ciğer'in, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavisine başlandı.

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Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Kalp Krizi, Yahyalı, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı - Son Dakika

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