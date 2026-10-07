Kayseri Şehir Hastanesi'nde 109 ebe, anne adaylarına doğum korkusunu yendiriyor - Son Dakika
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Kayseri Şehir Hastanesi'nde 109 ebe, anne adaylarına doğum korkusunu yendiriyor

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Kayseri Şehir Hastanesi\'nde 109 ebe, anne adaylarına doğum korkusunu yendiriyor
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Kayseri Şehir Hastanesi'nde 109 ebe, anne adaylarının doğum korkusunu yenmesine yardımcı olarak normal doğuma hazırlanmalarını sağlıyor. Hastanede son 3 ayda 2 bin 173 doğum yapılırken, 2018'den bu yana Gebe Okulu'nda yılda 2 bin 500 ile 3 bin 500 arası gebeye eğitim veriliyor.

Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde anne adayları, ebelerin desteğiyle doğum korkusunu yenip normal doğuma hazırlanıyor.

Kayseri'nin yanı sıra Nevşehir, Niğde, Kırşehir ile Adana ve Sivas'ın bazı ilçelerinden gelen hastalara da hizmet veren Şehir Hastanesi'nde son 3 ayda 2 bin 173 doğum gerçekleşti.

Toplam 109 ebenin annelerin doğum heyecanına ortak olduğu 1607 yataklı Kayseri Şehir Hastanesi'nde, anne adaylarının korkularını yenmeleri ve bilinçli bir şekilde doğuma hazırlanmaları amacıyla 2018'den bu yana Gebe Okulu'nda yılda 2 bin 500 ile 3 bin 500 arasında gebeye eğitim veriliyor.

Ayrıca Sağlık Bakanlığının "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması kapsamında rutin doktor kontrolüne gelen gebeler, 2025 yılının ocak ayından bu yana hizmet veren Doğuma Hazırlık Ebe Odası'na yönlendiriliyor.

Doğum yolculuğunda kendilerine eşlik edecek ebelerle tanışan gebeler, hem sorularına cevap buluyor hem de eğitimler sayesinde korkularını yeniyor.

Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde Uzm. Dr. Merve Topaktaş Özbaş, AA muhabirine, anne adaylarının bilinçli ve güvenli şekilde doğuma hazırlanmalarını önemsediklerini söyledi.

Rutin kontrole gelen gebeleri Doğuma Hazırlık Ebe Odası'na yönlendirdiklerini anlatan Özbaş, gebelerin çevreden duydukları korku dolu doğum hikayelerini unutmalarını, doğum korkusunu yenmelerini ve bilinçlenerek doğuma girmelerini amaçladıklarını kaydetti.

Kadın Doğum Poliklinikleri sorumlu ebesi Figen Doğan ise gebelere beslenme, doğuma hazırlık, hangi aşamada doktora başvurmaları gerektiği gibi birçok konuda eğitim verildiğini dile getirdi.

Her ebenin gebeyle birebir ilgilendiğini ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

"Normal doğum sırasında hangi odalarda yatacaklarını gösteriyoruz. Hatta doğum salonlarını gösterip ekiplerimizle tanıştırıyoruz. Gebelerimiz doğum yapacağı alanı, doğumu yaptıracak ebeleri görüp bilinçlendikten sonra normal doğumu daha fazla istiyor. Hatta ikinci, üçüncü doğumunu yapan gebelerimiz, 'Keşke bu konularda daha önce eğitim alsaydım, daha farklı yaklaşırdım.' diyor.

Buranın devamında da gebe okulunda haftada 3 gün yüz yüze ve online eğitime katılıyorlar. Burada da hem doğum hem de lohusalıkla ilgili bilgiler ediniyorlar. Hastalarımızdan eğitim birimiyle ilgili geri dönüşler, memnuniyetler alıyoruz. Burada çalışan ebeler olarak 'Keşke yakınlarımızın ya da kendi doğumlarımızda böyle bir birim olsaydı, daha bilinçli yaklaşırdık.' dediğimiz oluyor."

"Bir ebe ile gebe arasındaki ilişki bambaşka"

Bir kız çocuğu bekleyen ve 27 haftalık gebe olan ebe Sevda Sedef de ilk çocuğunu dünyaya getirecek olmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Hem doğum salonunda hem de doğuma hazırlık ebe odasında aktif çalıştığını anlatan Sedef, "Normal doğum düşünüyorum. Hem bebeğim hem de kendim açısından güvenle emanet edebileceğim bir ortam. Birebir ekiple çalışıp gördüğüm için bu güveni hastalarımıza da aktarıyoruz. Kendilerine eşlik ediyoruz, ebelerimizle tanışıyorlar. Hiçbir yabancılık çekmiyorlar. İlk doğum en özel an, ebe ile gebe arasındaki bağ, çok hassas bir bağ. Hayatlarındaki en özel ana şahitlik ediyoruz. Çok güzel bir duygu. Bir ebe ile gebe arasındaki ilişki bambaşka." diye konuştu.

Acil tıp asistanı 38 haftalık gebe Hatice Nur Karakartal da ilk bebeğini dünyaya getireceği için heyecanlı olduğunu belirterek, "Gebe okulunda eğitimlere katıldım. Epey korkum vardı ama çok değerli bilgiler verdiler. Şu anda normal doğuma hazırlık yapıyoruz. Doğumhaneyi, doğum odalarını gezdirdiler. Her gelişimizde bilgiler veriyorlar, doğumu bekliyoruz." dedi.

Doktorun önerisiyle gebe okuluna kayıt yaptırdığını ve ebesiyle tanıştığını anlatan 38 haftalık gebe Emine Akkar da eski korkularını yendiğini, normal doğuma hazırlandığını kaydetti.

Kaynak: AA
HastaneSağlıkKadınSon Dakika

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