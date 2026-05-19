Kazak Hasta Antalya\'da Kalp Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu

KAZAKİSTAN'da yaşayan kalp hastası Ulbossın Sartayeva (71), DHA'nın 'Kalbe küçük kesiyle büyük müdahale' haberi ile ilgili videoları sanal medyada gördükten sonra tedavi için geldiği Antalya'da sağlığına kavuştu.

Kazakistan'ın Çimkent şehrinde yaşayan Ulbossın Sartayeva, 4 yıldır devam eden kalp hastalığının çaresini Antalya'da buldu. Kızının sanal medyada yaptığı araştırmada daha önce DHA'nın yaptığı kapalı kalp ameliyatlarıyla ilgili haber videolarını gören hasta, binlerce kilometre uzaktan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Sartayeva, Doç. Dr. Birkan Akbulut'un meme altından 6 santimetrelik kesiden girerek gerçekleştirdiği kalp kapak değişimi ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Ulbossın Sartayeva'nın kendilerine nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetleriyle müracaat ettiğini belirten Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Birkan Akbulut, yapılan tetkikler sonunda hastanın meme altından küçük bir kesiyle minimal invaziv yöntemle kalp kapağı değişimi yapıldığını söyledi. Hastanın bir gece yoğun bakımda kontrol altında tutulduktan sonra servise alındığını kaydeden Doç. Dr. Akbulut, taburcu edileceğini ifade etti.

'BİZİMLE İLGİLİ HABERLERİ GÖRMÜŞ'

Hastanın kendisine, DHA'nın 'Kalbe küçük kesiyle büyük müdahale' başlıklı haberine ilişkin kapalı kalp ameliyatlarıyla ilgili sanal medya paylaşımlarını görüp ulaştığını anlatan Doç. Dr. Akbulut, "Ayrıca bildiğimiz kadarıyla Sağlık Bakanlığı'nın sağlık turizmi kapsamında gelen bir yabancı hastaya ilk kez kapalı kalp ameliyatı yapıldı" dedi.

'TÜRK DOKTORLAR DAHA BAŞARILI'

Hastanın Türkiye'de yaşayan kızı Zhanar Zhazybayeva, Kazakistan'da annesini muayene eden doktorların kalp kapağının değişmesi gerektiğini söylediklerini anlatarak, "Ama biz Türkiye'de yaptırmak istedik, çünkü Türk doktorlar daha başarılı" dedi. Annesinin bu ameliyatı kapalı olmak istediğini söyleyen Zhazybayeva, sanal medyada yaptığı araştırmada DHA'nın konuyla ilgili yaptığı haberlere rastladığını belirtti. Cep telefonundan annesine DHA haberinin videolarını gönderdiğini anlatan Zhazybayeva, "Annem buraya geldi ve biz de hastaneye Birkan Hoca'ya başvurduk. O da kabul etti. Allah razı olsun. Annem şimdi çok şükür, çok iyi. 5-6 gün önce ameliyatı oldu" dedi.

'ALLAH ONUN YOLUNU AÇIK ETSİN'

Antalya'da sağlığına kavuşan Ulbossın Sartayeva, kendisini sağlığına kavuşturan doktoruna dualar etti. Sartayeva, "Birkan Hoca çok başarılı, çok bilgili bir doktor. Allah onun yolunu açık etsin. Daha yükseklere, daha başarılı ameliyatlar yapsın. Başka insanlara da çok yardım etsin. Çok teşekkür ederim Birkan Hoca'ya" diye konuştu.