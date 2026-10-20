KBB uzmanı, kışın çocuklarda kulakta sıvı birikimi riskinin arttığını söyledi - Son Dakika
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KBB uzmanı, kışın çocuklarda kulakta sıvı birikimi riskinin arttığını söyledi

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KBB uzmanı, kışın çocuklarda kulakta sıvı birikimi riskinin arttığını söyledi
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KBB uzmanı, kışın kapalı ve kalabalık ortamlarda vakit geçiren çocuklarda orta kulak enfeksiyonu ve sıvı birikimi riskinin arttığını söyledi. Erken tanı ve düzenli takip çoğu vakada ileri müdahaleyi önlüyor; pasif sigara dumanından uzak durmak ve aşılar da koruyucu.

KIŞ aylarında çocukların kapalı ve kalabalık ortamlarda daha fazla vakit geçirmesinin, üst solunum yolu enfeksiyonlarının artmasına neden olduğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Akif Alan, "Bu durum, özellikle çocuklarda orta kulak enfeksiyonları ve orta kulakta sıvı birikimi görülme sıklığını artırıyor" dedi. Doç. Dr. Alan, aileleri dikkatli olmaları konusunda uyararak erken tanının önemine dikkat çekti.

Kış aylarında artan üst solunum yolu enfeksiyonlarının, çocuklarda orta kulak enfeksiyonları ve kulakta sıvı birikimi riskini de beraberinde getirdiğini söyleyen Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi'nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Akif Alan, "Özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda daha fazla vakit geçirilmesi, bu rahatsızlıkların görülme sıklığını artırıyor" diye konuştu.

'ÇOCUKLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR'

Orta kulak enfeksiyonlarının çocuklarda daha yaygın görülmesinin anatomik nedenleri olduğunu belirten Doç. Dr. Alan, "Çocuklarda orta kulak havalanmasını sağlayan östaki tüpü, yetişkinlere göre daha kısa ve daha yatay seyirlidir. Bu durum, orta kulağın daha kolay tıkanmasına ve enfeksiyona yatkın olmasına neden olur. Kış aylarında artan üst solunum yolu enfeksiyonları da bu tabloyu tetikler" dedi. Orta kulak enfeksiyonu ile kulakta sıvı birikiminin farklı tablolar olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Alan, "Orta kulak enfeksiyonu genellikle kulak ağrısı, ateş ve kulakta akıntı gibi belirtilerle ortaya çıkar. Kulakta sıvı birikimi ise bir enfeksiyon hastalığı değildir. Ateş ve ağrıya yol açmaz; daha çok işitme azlığı, küçük çocuklarda konuşma gecikmesi, okul çağındaki çocuklarda ise ders başarısında düşüşle kendini belli eder" ifadelerini kullandı.

'ERKEN TANI İLERİ MÜDAHALEYİ ÖNLÜYOR'

Ailelerin bu belirtileri fark ettiğinde vakit kaybetmeden bir kulak burun boğaz uzmanına başvurması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Alan,"Basit muayeneler ve işitme testleriyle tanı kolaylıkla konulabilir. Doğru zamanda yapılan tanı ve düzenli takiplerle çoğu vakada ileri müdahalelere gerek kalmadan tedavi mümkündür" diye konuştu.

Tedavinin, altta yatan nedene göre şekillendiğini belirten Doç. Dr. Alan, "Alerjik rinit, geniz eti büyümesi gibi durumlarda öncelikle bu sorunların tedavisine odaklanıyoruz. Medikal tedavi çoğu zaman yeterli olabiliyor. Ancak uzun süre devam eden ve işitme kaybına yol açabilecek sıvı birikimlerinde, kulak tüpü uygulaması gibi cerrahi yöntemlere de başvurabiliyoruz" dedi.

'KORUNMA MÜMKÜN'

Kulak hastalıklarından korunmanın mümkün olduğunu ifade eden Alan, şu uyarılarda bulundu:

"Üst solunum yolu enfeksiyonlarının erken tanı ve tam tedavisi çok önemli. Pasif sigara dumanından çocukları uzak tutmak ve çocukluk çağı aşılarını eksiksiz yaptırmak da orta kulak problemlerine karşı koruyucu rol oynar."

Doç. Dr. Alan, sözlerini şöyle tamamladı:

"İşitmeyle ilgili bir sorun, konuşma gecikmesi ya da okul başarısında beklenmeyen bir düşüş fark edildiğinde mutlaka kulak burun boğaz muayenesi yapılmalı. Erken tanı, doğru takip ve uygun tedaviyle kulakla ilgili pek çok sorun başarıyla yönetilebilir."

Kaynak: DHA
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