Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Muammer Doğan,Haberler.com'da vertigo hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Vertigonun bir hastalık olmadığını, başka sağlık sorunlarının bir sonucu olarak ortaya çıktığını belirten Doğan, özellikle kadınların bu rahatsızlıktan daha fazla etkilendiğini söyledi.
Op. Dr. Muammer Doğan, vertigonun iki temel gruba ayrıldığını ifade ederek, "Vertigolar, periferik ve santral olarak ikiye ayrılır" dedi. Panik atağın alevlendiği dönemlerde baş dönmesi ve dengesizlik hissi görülebileceğini belirten uzman, bu tür belirtilerin dikkate alınması gerektiğini söyledi.
Baş dönmesinin bir illüzyon olduğunu belirten KBB uzmanı, "Baş dönmesinin bir illüzyon olduğunu bilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. İtilme duygusunun gerçek vertigoyu ayırt etmede önemli bir belirti olduğunu dile getirdi.
Kadınların erkeklere oranla vertigoya daha yatkın olduğunu vurgulayan Doğan, ileri yaşlarda ortaya çıkan baş dönmelerinin ise çoğunlukla kalp damar hastalıkları veya kronik rahatsızlıklarla ilgili olduğunu söyledi.
Vertigo hastalarının dikkat etmesi gerekenler konusunda da uyarılarda bulunan Op. Dr. Muammer Doğan, "Gürültülü ortamlardan ve ani hareketlerden kaçınmak gerekiyor" dedi. Ayrıca, Meniere hastalığı olan kişilerin tuz, kafein, aşırı şekerli ve yağlı gıdalardan uzak durmasının önemli olduğunu ekledi.
Son Dakika › Sağlık › KBB Uzmanı Op. Dr. Muammer Doğan'dan Vertigo Hastalarına Önemli Uyarılar - Son Dakika
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