KBB Uzmanı Op. Dr. Muammer Doğan'dan Vertigo Hastalarına Önemli Uyarılar - Son Dakika
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Sağlık

KBB Uzmanı Op. Dr. Muammer Doğan'dan Vertigo Hastalarına Önemli Uyarılar

KBB Uzmanı Op. Dr. Muammer Doğan\'dan Vertigo Hastalarına Önemli Uyarılar

KBB Uzmanı Op. Dr. Muammer Doğan, Haberler.com'da Melis Yaşar ile yaptığı röportajda vertigonun sebeplerini ve tedavi yöntemlerini anlattı. Vertigonun bir hastalık değil, bir sonuç olduğunu belirten Doğan, özellikle kadınlarda daha sık görüldüğünü ifade etti.

26.02.2025 13:40
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Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Muammer Doğan,Haberler.com'da vertigo hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Vertigonun bir hastalık olmadığını, başka sağlık sorunlarının bir sonucu olarak ortaya çıktığını belirten Doğan, özellikle kadınların bu rahatsızlıktan daha fazla etkilendiğini söyledi.

"VERTİGOLAR, PERİFERİK VE SANTRAL OLARAK İKİYE AYRILIR"

Op. Dr. Muammer Doğan, vertigonun iki temel gruba ayrıldığını ifade ederek, "Vertigolar, periferik ve santral olarak ikiye ayrılır" dedi. Panik atağın alevlendiği dönemlerde baş dönmesi ve dengesizlik hissi görülebileceğini belirten uzman, bu tür belirtilerin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

KBB Uzmanı Op. Dr. Muammer Doğan:

"BAŞ DÖNMESİ BİR İLLÜZYONDUR"

Baş dönmesinin bir illüzyon olduğunu belirten KBB uzmanı, "Baş dönmesinin bir illüzyon olduğunu bilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. İtilme duygusunun gerçek vertigoyu ayırt etmede önemli bir belirti olduğunu dile getirdi.

KBB Uzmanı Op. Dr. Muammer Doğan:

"VERTİGO KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR"

Kadınların erkeklere oranla vertigoya daha yatkın olduğunu vurgulayan Doğan, ileri yaşlarda ortaya çıkan baş dönmelerinin ise çoğunlukla kalp damar hastalıkları veya kronik rahatsızlıklarla ilgili olduğunu söyledi.

KBB Uzmanı Op. Dr. Muammer Doğan:

"VERTİGO HASTALARININ GÜRÜLTÜDEN VE ANİ HAREKETLERDEN KAÇINMASI GEREKİYOR"

Vertigo hastalarının dikkat etmesi gerekenler konusunda da uyarılarda bulunan Op. Dr. Muammer Doğan, "Gürültülü ortamlardan ve ani hareketlerden kaçınmak gerekiyor" dedi. Ayrıca, Meniere hastalığı olan kişilerin tuz, kafein, aşırı şekerli ve yağlı gıdalardan uzak durmasının önemli olduğunu ekledi.

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Son Dakika Sağlık KBB Uzmanı Op. Dr. Muammer Doğan'dan Vertigo Hastalarına Önemli Uyarılar - Son Dakika

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