KBÜ ev sahipliğinde Sağlık Bilimleri Kongresi gerçekleştirildi - Son Dakika
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KBÜ ev sahipliğinde Sağlık Bilimleri Kongresi gerçekleştirildi

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KBÜ ev sahipliğinde Sağlık Bilimleri Kongresi gerçekleştirildi
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Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Karabük Sağlık Bilimleri Kongresi, bilimsel oturumlar ve uygulamalı eğitimlerin ardından sona erdi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Karabük Sağlık Bilimleri Kongresi, bilimsel oturumlar ve uygulamalı eğitimlerin ardından sona erdi.

Karabük Üniversitesinde düzenlenen kongrede erken tanı, afet ve kriz yönetimi ile sağlık teknolojileri üç ayrı panelde ele alındı. Etkinlik kapsamında mesleki becerilere yönelik uygulamalı eğitimler de gerçekleştirildi.

Yüz yüze ve çevrim içi katılımla hibrit formatta gerçekleştirilen kongrenin açılış programı, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda Azerbaycan ve Özbekistan Halk Sanatçısı Gülyanak Memmedova'nın konseriyle başladı.

Açılışta konuşan KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, üniversitenin sağlık bilimleri başta olmak üzere birçok alanda gelişimini sürdürdüğünü belirterek katılımcılara verimli bir kongre diledi.

KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Müslüm Kuzu da bilimsel bilginin üretilmesinin yanı sıra yaygınlaştırılması ve uygulamaya aktarılmasının önemine dikkati çekti. Kuzu, kongrenin düzenlenmesinde öğrencilerden gelen taleplerin de etkili olduğunu ifade etti.

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neriman Aral, sağlık ve gelişimin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayarak çocuk gelişiminde aile ve toplumun etkisine işaret etti.

Sağlık Bakanlığı Mali Hizmetler Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Kaymaz ise sağlık bilimlerindeki gelişmelerin bilimsel bilginin uygulamaya aktarılması ve farklı uzmanlık alanlarının birlikte çalışmasıyla insan hayatına katkı sağlayacağını belirtti. Kaymaz, farklı ülkelerden bilim insanlarının aynı platformda buluşmasının ortak araştırmalar ve akademik iş birlikleri açısından önem taşıdığını kaydetti.

KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Güngör de 36 ülkeden katılımcının yer aldığı kongrenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kongre kapsamında çocuk gelişimi, ebelik, fizyoterapi ve hemşirelik alanlarını buluşturan üç panel düzenlendi.

Doç. Dr. Nevin Onan moderatörlüğündeki ilk panelde "Riskli Durumlarda Erken Tanılama ve Müdahale" konusu Prof. Dr. Figen Turan, Prof. Dr. Songül Aktaş, Doç. Dr. Bilge Nur Yardımcı Lokmanoğlu ve Prof. Dr. Feride Taşkın Yılmaz tarafından değerlendirildi.

Prof. Dr. Raziye Özdemir'in moderatörlüğündeki ikinci panelde "Afet ve Kriz Durumlarında Multidisipliner Sağlık Yönetimi" konusu ele alındı. Panelde Prof. Dr. Fatma Oklan, Prof. Dr. Demet Aktaş, Prof. Dr. Bahar Anaforoğlu ve Doç. Dr. Mahinur Durmuş sunum yaptı.

Prof. Dr. Arzu Özyürek moderatörlüğünde gerçekleştirilen üçüncü panelde ise Prof. Dr. Neriman Aral, Doç. Dr. Duygu Murat Öztürk, Prof. Dr. Muhammed Kılınç ve Prof. Dr. Yurdanur Dikmen sağlık teknolojilerindeki gelişmeleri paylaştı.

Kongre programında katılımcıların mesleki ve klinik uygulama becerilerini geliştirmeye yönelik uluslararası onaylı sertifikalı eğitimler de gerçekleştirildi.

Hemşirelik ve ebelik alanlarında "USG Eşliğinde Periferik Damar Yolu Girişimi" ve "Karın USG/ Transabdominal Temel Farkındalık", fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında "Ödem ve Yumuşak Doku Takibi", çocuk gelişimi alanında ise "Fonolojik Farkındalık Destek Programı (FonFar-Dp)" eğitimleri düzenlendi.

Prof. Dr. Figen Turan, Doç. Dr. Gülbin Konakçı, Doç. Dr. Asya Çetin ve Tuğba Ünal Keleş'in eğitmenliğinde gerçekleştirilen uygulamalı programlarla katılımcıların mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Kongrenin, sağlık bilimleri alanında bilimsel bilgi paylaşımını artırması ve ulusal ve uluslararası akademik iş birliklerine zemin hazırlaması amaçlandı.

Kaynak: İHA
KarabükSağlıkSon Dakika

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