Kdz. Ereğli Ağız Diş Merkezi Yeni Binasına Taşınıyor

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli İlçesinde yaklaşık 17 yıldan bu tarafa kiralık binada hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 16 Mayıs 2026 tarihi itibariyle yeni yapılan modern kendi hizmet binasında vatandaşlara sağlık hizmet vermeye başlayacak.

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün yapmış olduğu şu ifadelere yer verdi; "Kdz. Ereğli İlçemizde yaklaşık üç yıl önce yapımına başlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeni hizmet binamız inşaatı tamamlanmıştır. Halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için 30 Ünitli olarak tasarlanan modern hizmet binamız 16 Mayıs 2026 tarihi itibariyle yeni adresi olan Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi yanında bulunan Ömerli Mahallesi Kaynarca Caddesi No. 299 adresinde halkımıza sağlık hizmeti vermeye başlayacaktır" - ZONGULDAK