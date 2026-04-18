Kemalpaşa\'da 2 Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki iki mahallede yapımı tamamlanan 2 aile sağlığı merkezi törenle hizmete açıldı.

Hayırsever Özdurakoğlu ailesinin Çambel ile Halilbeyli mahallelerinde yaptırdığı aile sağlığı merkezlerinin açılışı için tören düzenlendi.

Vali Süleyman Elban, törende yaptığı konuşmada, Özdurakoğlu ailesinin geçmiş dönemlerde İzmir'in farklı noktalarına sağlık yatırımları kazandırdığını bu çalışmaların herkese örnek olması gerektiğini temenni etti.

İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul ise ilçeye kazandırılan yatırımların sağlık hizmetlerini daha da güçlendireceğinin dile getirerek, "İlimizde 395 aile sağlığı merkezi ve 1535 aile hekimliği birimi ile birinci basamak sağlık hizmetleri yürütülmektedir. Kemalpaşa ilçemizde ise 14 aile sağlığı merkezi ve 44 aile hekimliği birimi ile 123 bini aşkın vatandaşımıza hizmet sunulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hayırsever iş insanı İbrahim Özdurakoğlu da "Tüm vatandaşlarımızın imkanları doğrultusunda bu tür hizmetlere katkı sunması gerektiğine inanıyorum." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından İbrahim ve Hüsniye Özdurakoğlu çiftine teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi. Program, kurdele kesimi ve aile sağlığı merkezlerinin ziyaret edilmesiyle sona erdi.