Kendine yazdığı ilaç doktoru yoğun bakımlık etti! Yaşam savaşı veriyor
27.02.2026 13:38
Hastane eczanesinden kendisi için ilaç isteminde bulunan 41 yaşındaki Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Şule Gül A., listede isimleri alt alta yer alan iki ilaçtan yanlışlıkla kas gevşetici yerine genel anestezide kullanılan başka bir ilaç reçete etti. İlacın enjekte edilmesi sonrası fenalaşan doktor yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Şule Gül A. (41), yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle hastane eczanesinden bir ilaç talep etti. İddiaya göre ilaç istem sisteminde isimleri alt alta yer alan iki ilaçtan kas gevşetici yerine genel anestezide kullanılan benzer isimli bir ilaç reçete etti. Ne reçeteyi düzenleyen doktor ne eczacı ne de ilacı uygulayan hemşire bu kritik hatayı fark etmedi.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Kas gevşetici yerine genel anestezide kullanılan ilacın enjekte edilmesi sonrası Aydın’ın durumu aniden ağırlaştı. Sağlık ekipleri müdahale etti ve doktoru entübe ederek yoğun bakıma aldı. Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden Şule Gül Aydın’ın hayati tehlikesi sürüyor. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Deniz Memis Deniz Memis:
    geçmiş olsun acil şifalar dilerim 9 0 Yanıtla
  • batu kork batu kork:
    Belki olmek istemistir dr hata yaparmi 2 0 Yanıtla
