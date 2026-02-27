Kendine yazdığı ilaç doktoru yoğun bakımlık etti! Yaşam savaşı veriyor

Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Şule Gül A. (41), yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle hastane eczanesinden bir ilaç talep etti. İddiaya göre ilaç istem sisteminde isimleri alt alta yer alan iki ilaçtan kas gevşetici yerine genel anestezide kullanılan benzer isimli bir ilaç reçete etti. Ne reçeteyi düzenleyen doktor ne eczacı ne de ilacı uygulayan hemşire bu kritik hatayı fark etmedi.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Kas gevşetici yerine genel anestezide kullanılan ilacın enjekte edilmesi sonrası Aydın’ın durumu aniden ağırlaştı. Sağlık ekipleri müdahale etti ve doktoru entübe ederek yoğun bakıma aldı. Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden Şule Gül Aydın’ın hayati tehlikesi sürüyor. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.