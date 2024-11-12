Kene Bulaşıcı Hastalıkları Türkiye'de Taklit Ediyor - Son Dakika
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Sağlık

Kene Bulaşıcı Hastalıkları Türkiye'de Taklit Ediyor

Lyme hastalığı, ABD'de yaygınken Türkiye'de de görülmeye başlandı, yanlış tanıya yol açabiliyor.

12.11.2024 20:11
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Hastalıkları taklit eden virüs ABD'den sonra Türkiye'de de görüldü

TOKAT - Kenelerden bulaşan Lyme hastalığı, MS ve romatoid artrit gibi ciddi rahatsızlıkları taklit ederek asıl hastalığın doğru tanısını zorlaştırabiliyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Adem Keskin, kenelerin yalnızca Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına değil, aynı zamanda insanlara ve hayvanlara yaklaşık 200 farklı hastalık bulaştırabildiğini belirtti.

Lyme hastalığı başta olmak üzere birçok bakteriyel enfeksiyona neden olan keneler, özellikle bağışıklığı zayıf kişileri hedef alıyor. ABD ve Avrupa'da sıkça rastlanan Lyme hastalığının Türkiye'de de görüldüğünü ifade eden Keskin, bu bakterinin MS gibi hastalıkları taklit ederek yanlış teşhislere yol açabildiğini vurguladı. Keskin ayrıca tedavi edilmediği takdirde kalp kapakçıklarına, beyin dokusuna zarar verebileceğine dikkat çekerek kene sokmalarına karşı vatandaşları uyardı.

"Ölümcül olmasa bile çok ciddi komplikasyonlara neden olabilir"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Doç. Dr. Adem Keskin, kenelerin sadece Kırım Kongo Kanamalı Ateş'e neden olduğu algısının yanlış olduğunu belirterek, "Keneler insan ve hayvanlara yaklaşık 200 hastalık bulaştırabilir. Bu hastalıkların hepsi ölümcül olmasa da bazıları ciddi komplikasyonlara yol açabilir, bu nedenle çok dikkatli olunmalı" dedi.

"Yerli kenelerde de yoğun miktarda Borrelia bakterisine rastlandı"

Amerika ve Avrupa'da sıkça görülen Lyme hastalığının ülkemizde de görüldüğünü ifade eden Keskin; "Lyme hastalığının Borrelia bakterisi kaynaklı olduğunu, bakterinin vücutta sessiz kalıp ilerleyen dönemde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti. Keskin ayrıca Türkiye'de nadir görülen bu hastalık için sahada yapılan çalışmalarda, yerli kenelerde de yoğun miktarda Borrelia bakterisine rastlandığını vurguladı.

"Yakalayamazsanız ciddi komplikasyonlara neden olabilir"

Lyme hastalığının da bakteriyel bir hastalık olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Keskin "Spiroket dediğimiz bir bakteri o hastalığa neden oluyor. Amerika'da her yıl resmi kayıtlara göre yaklaşık 30 bin civarında doğrulanmış vaka oluyor. Tahmin edilen vaka bunun çok çok üstünde, vaka sayısının yaklaşık 500 bine kadar yükseldiği bazı kaynaklarda belirtiliyor. Erken evrede hastalığın yakalaması/tespit edilmesi tecrübeli hekimler için kolay. Tabii ki de kene tutulma öyküsü varsa özellikle kolay oluyor. Eritema migrans dediğimiz bir semptom gelişiyor. Bunun görüyorsanız doğrudan Lyme ile ilgili hemen bir soru işareti atıyorsunuz. Acaba kene öyküsü varsa Lyme olabilir mi? Eritema migrans gördüğünüzde bu kesinlikle Lyme diyorsunuz. Moleküler olarak PCR'la da doğrulayabilirsiniz. Daha sonra uygun antibiyotik tedavisine geçmeniz gerekiyor. Eğer Eritema migransı yakalayamazsanız ilerleyen dönemlerde oldukça ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Romatoid artrit dediğimiz bir hastalığa neden olabilir. Kalp kapakçığına tutunabilir. Beyin dokusuna girip yerleşebilir. Tabii her bir durumda farklı bir hastalığı taklit edeceği için ilerleyen dönemlerde tespit edilmesi, yakalanması biraz daha zor olabilir" dedi.

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Adem Keskin, Türkiye, Sağlık, Yaşam, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kene Bulaşıcı Hastalıkları Türkiye'de Taklit Ediyor - Son Dakika

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