Kene ısırması sonucu yaşanan ölümler sürüyor - Son Dakika
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Kene ısırması sonucu yaşanan ölümler sürüyor

30.07.2022 16:35
Kene ısırması sonucu yaşanan ölümler sürüyor

Kene ısırması sonucu yaşanan ölümler sürüyor Sivas'ta kene ısırması sonucu gelişen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü nedeniyle bir kişi daha vefat etti Sivas'ta kene ısırması sonucu gelişen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü nedeniyle bir kişi daha vefat etti.

Kene ısırması sonucu yaşanan ölümler sürüyor

Sivas'ta kene ısırması sonucu gelişen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü nedeniyle bir kişi daha vefat etti

SİVAS - Sivas'ta kene ısırması sonucu gelişen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü nedeniyle bir kişi daha vefat etti.

Sivas'ta kene ısırması sonucu ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsünün neden olduğu ölümler bitmek bilmiyor. Son olarak, Sivas'ın Hafik ilçesi Çınarlı köyünde ikamet eden 62 yaşındaki Ruşen Zeki Çılgın, geçtiğimiz hafta vücuduna yapışan kene çıkartıldıktan sonra yüksek ateş şikayeti ile hastaneye başvurdu. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan hasta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Çılgın bugün öğle saatlerinde vefat etti.

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Kaynak: İHA

Kırım, Sivas, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kene ısırması sonucu yaşanan ölümler sürüyor - Son Dakika

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