Kene Vakalarına Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kene Vakalarına Dikkat!

Kene Vakalarına Dikkat!
11.06.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havaların ısınmasıyla artan kene vakaları, sağlık risklerini artırıyor. Uzmanlar uyardı.

Havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarında artış yaşanırken, uzmanlar özellikle kırsal ve yeşil alanlarda vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Kenelerin dünya genelinde 200'den fazla hastalık etkenini taşıyabildiği ve çeşitli hastalıklara yol açabildiği vurgulandı.

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, kene kaynaklı hastalıklara karşı vatandaşları uyardı. Bostancı, özellikle havaların ısınmasıyla birlikte artan kene vakalarına karşı bilinçli hareket edilmesi ve bilimsel yöntemlerle mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Konuya ilişkin açıklama yapan Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, "Havaların ısınmasıyla birlikte ülkemizin birçok bölgesinde kene vakalarında artış yaşanmaktadır. Özellikle bahar ve yaz aylarında daha sık karşılaşılan keneler insan ve hayvan sağlığını tehdit eden çeşitli hastalıkların taşınmasında rol oynayabilmektedir. Bu nedenle kene kaynaklı hastalıklarla mücadelede doğru bilgiye dayalı hareket edilmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

"Keneler dünya genelinde 200'den fazla hastalık etkenine vektörlük yapıyor"

Keneler, yaşamlarını sürdürebilmek için kan emmek zorunda olan ektoparazitler olduğunu söyleyen Bostancı, "Kan emme sırasında birçok hastalık etkenini taşıyabilmekte ve bulaştırabilmektedirler. Bilimsel çalışmalar, kenelerin dünya genelinde 200'den fazla hastalık etkenine vektörlük yaptığını göstermektedir. Ülkemizde en çok bilinen kene kaynaklı hastalıklardan biri ise Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'dir. Keneler genellikle otluk, çalılık ve mera alanlarında bulunur, uygun bir konakçıyla temas ettiklerinde tutunurlar. Bu nedenle kırsal alanlarda, piknik bölgelerinde ve yüksek ot bulunan alanlarda daha dikkatli olunmalıdır" diye konuştu.

"Kontrolsüz hayvan ilaçları parazit mücadelesini zorlaştırıyor"

Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysilerin giyilmesi gerektiğini ifade eden Bostancı, "Pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Evcil hayvanların dış parazit mücadelelerini düzenli olarak yaptırmaları son derece önemlidir. Son yıllarda internet ortamında kontrolsüz şekilde pazarlanan, kaynağı ve etkinliği belli olmayan hayvan ilaçları, parazit mücadelesinde önemli sorun haline gelmiştir. Bu tür ürünlerin kullanımı hem beklenen korumayı sağlamamakta hem de hayvanımıza zarar vermektedir" şeklinde konuştu.

"Kene yapışırsa doktora başvurun"

Vücuda tutunan kene görüldüğünde sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini hatırlatan Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, "Ateş, halsizlik, kas ağrıları ve benzeri belirtiler ortaya çıkarsa vakit kaybetmeden tıbbi değerlendirme yapılmalıdır. Kene popülasyonunun kontrolünde mera yönetimi, ot temizliği ve çevresel düzenlemeler gibi fiziksel önlemler önem taşımaktadır. Bununla birlikte bilinçsiz ve yaygın kimyasal uygulamaların ekolojik dengeye zarar verebileceği unutulmamalıdır. Mücadele yöntemleri bilimsel esaslara göre planlanmalı ve uygulanmalıdır" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kene Vakalarına Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dervişoğlu: “Öcalan’a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı’na çıkacağım Dervişoğlu: "Öcalan'a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı'na çıkacağım
27 fenomene istenen hapis cezası belli oldu: Merve Taşkın, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek... 27 fenomene istenen hapis cezası belli oldu: Merve Taşkın, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek...
Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz
Mertens’ten Galatasaray’a beklenmedik cevap Mertens'ten Galatasaray'a beklenmedik cevap
Aziz Yıldırım’dan dünya yıldızı talimatı: Ne gerekiyorsa yapın Aziz Yıldırım'dan dünya yıldızı talimatı: Ne gerekiyorsa yapın
CHP tartışmalarında sanatçılardan peş peşe yasak kararı: Zülfü Livaneli de topa girdi CHP tartışmalarında sanatçılardan peş peşe yasak kararı: Zülfü Livaneli de topa girdi

12:42
CHP’de kazan kaynarken İnce’den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
12:22
ABD’den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı
ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı
12:06
Dünya Kupası’nda skandal Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
11:52
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
11:42
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
11:23
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 13:12:20. #7.12#
SON DAKİKA: Kene Vakalarına Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.