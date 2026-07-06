Göksu Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi - Son Dakika
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Göksu Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi

Göksu Mahallesi\'ne Aile Sağlığı Merkezi
06.07.2026 12:51  Güncelleme: 12:58
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Kepez Belediyesi ve hayırsever iş insanlarının desteğiyle Göksu Mahallesi'ne 6 hekimli Aile Sağlığı Merkezi yapılacak. Merkezin 8 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Kepez Belediyesi ve hayırsever desteğiyle Göksu Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi(ASM) kazandırılıyor. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişebilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göksu Mahallemize kazandırılacak bu merkez, bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacak ve sağlık altyapımıza katkı sunacak" dedi.

Kepez'in sağlık yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Göksu Mahallesi'ne kazandırılacak Aile Sağlığı Merkezi'nin ilk adımı, imzalanan protokolle atıldı. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen törende; Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Göksu Mahalle Muhtarı Gülten Yurtlak ile hayırsever iş insanları Süleyman Toprak ve Alparslan Bayrak hazır bulundu. Göksu Mahallesi 27291 ada içerisinde, mülkiyeti Kepez Belediyesi'ne ait park alanına inşa edilecek olan altı hekimli Alphan-Toprak Aile Sağlığı Merkezi, yaklaşık 500 metrekare kapalı alana sahip olacak. Sağlık merkezinin sekiz ay içerisinde tamamlanarak Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilmesi hedefleniyor.,

"Birinci basamak sağlık yatırımları önceliğimiz"

Protokol töreninin ardından bir açıklama yapan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ilçeye yeni bir Aile Sağlığı Merkezi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti. Başkan Kocagöz, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişebilmesi için çalışıyoruz. Göksu Mahallemize kazandırılacak sağlık merkezi, bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacak ve sağlık altyapımıza önemli bir katkı sağlayacaktır. Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Göksu Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi - Son Dakika

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