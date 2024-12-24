Keratokonus Hastalığında Yeni Gelişmeler ve Tedavi Yöntemleri - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Keratokonus Hastalığında Yeni Gelişmeler ve Tedavi Yöntemleri

Keratokonus Hastalığında Yeni Gelişmeler ve Tedavi Yöntemleri

Prof. Dr. Levent Akçay, keratokonus hastalığının erken evresinde önemli tedavi yöntemlerini ve son gelişmeleri aktardı. Tedavi edilmediğinde hastalığın ilerleyebileceğini vurgulayan Akçay, erken tanının görme sorunlarını önlemekte kritik bir rol oynadığını belirtti.

24.12.2024 10:05  Güncelleme: 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GÖZÜN saydam kornea tabakasının incelmesi ve sivrileşmesi sonucu görme kaybı ile karakterize Keratokonus hastalığında kaydedilen son gelişmeleri aktaran Prof. Dr. Levent Akçay, "Keratokonusun erken evresinde hastalar miyopi ve astigmat nedeniyle az görmeden yakınır. Bu aşamada görmeyi, gözlükler veya yumuşak kontakt lensler ile düzeltmek hala mümkündür. Bu evrede keratokonusun ilerleyişini çapraz bağlama tedavisi ile durdurmak önemlidir. Bu tedavi yapılmadığında keratokonus 40'lı yaşlara kadar ilerlemeye devam eder. Keratokonus ilerlediğinde de görme keskinliği önemli oranda azalır" dedi.

Keratokonus, gözün saydam kornea tabakasının incelmesi ve sivrileşmesi sonucu görme kaybı ile karakterize bir hastalık olduğu ifade eden Dünyagöz Hastaneler Grubu Medikal Kurul Direktörü Prof. Dr. Levent Akçay tedavi yöntemindeki son gelişmeleri açıkladı. Prof. Dr. Akçay, "CCL yada CXL yani crosslinking işlemi göz korneasına B2 vitamini (Riboflavin) damlatarak aynı seansta korneaya ultraviole uygulama işlemidir. Burada amaç incelmeye devam eden kornea tabakasının incelmesini durdurmaktır. Bu işlemi yaparken eskiden bazı protokoller ile yapıyorduk. Fakat korneanın içine ne kadar riboflavin geçtiğini ölçemiyor ve buna uygun ultraviole uygulamasının ne kadar etki göstereceğini öngöremiyorduk. Şimdi Theranostic crosslinking teknolojisi ile hastaya özel tedavi planlaması yapabiliyoruz. Bu yeni cihaz korneaya damlattığımız riboflavinin korneayı doyurup doyurmadığını otomatik olarak hesaplıyor. Eğer kornea riboflavin dozu etkin hale gelmişse o zaman ultraviole uygulamasına geçilebiliyor. Böylece ne aşırı ne de az riboflavin ve ultraviyole kullanımını engellemiş oluyor" diye konuştu.

'HASTALIK GENELLİKLE ERKEN YAŞLARDA BAŞLAR'

Prof. Dr. Akçay, "Keratokonus, genellikle çocukluklarda ve gençlerde olmak üzere erken yaşlarda başlar. Keratokonusun teşhisi ve takibi gelişmiş korneal topografi cihazları ile yapılır. Keratokonusun erken evresinde hastalar miyopi ve astigmat nedeniyle az görmeden yakınır. Bu aşamada görmeyi, gözlükler veya yumuşak kontakt lensler ile düzeltmek hala mümkündür. Bu evrede keratokonusun ilerleyişini çapraz bağlama tedavisi ile durdurmak önemlidir. Bu tedavi yapılmadığında keratokonus 40'lı yaşlara kadar ilerlemeye devam eder. Keratokonus ilerlediğinde de görme keskinliği önemli oranda azalır. Azalan görmeyi bu defa gözlük ve kontakt lens ile düzeltmek imkansız hale gelir. İleri seviye kadar ilerlemiş keratokonusta ise gelişen korneal lekeler ve korneal deformasyon nedeniyle görme daha da azalmış olur" dedi.

'YAPILAN ARAŞTIRMALAR SONUCU KERATOKONUS HASTALIĞININ NEDENİ TAM OLARAK BİLİNMİYOR'

Keratokonus hastalığının araba kullanma, bilgisayarda yazı yazma, televizyon izleme veya okuma gibi bazı faaliyetleri güçleştirebileceğini aktaran Prof. Dr. Akçay, "Hastalığın nedenlerini, ultraviyole ışınları, göz ovma, çevresel faktörler, sert kontakt lens kullanımı, genetik yatkınlık ve kronik göz tahrişi olarak sıralayabiliriz. Ancak yapılan araştırmalar sonucu keratokonus hastalığının nedeni tam olarak bilinememekle birlikte, gelişiminde genetik ve mekanik travmalar en önemli rolü oynamaktadır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Akçay, son olarak şunları söyledi:

"Hastalığın riskinin yüksek oranda olduğunun habercisi olan belirtiler; gözde sürekli alerji veya kaşıntı olması, devamlı ilerleyen miyopi ve astigmatın olması, gözlüğe rağmen net görememek, ışığa hassasiyetin artması, göz kamaşması, düz çizgilerin bükülmüş veya dalgalı görünmesi, kornea çıkıntı yaptığı için takılan kontakt lensin göze uymaması veya rahatsızlık vermesidir. Bu gibi durumlarda uzman bir hekime muayene olmakta yarar vardır. Çünkü keratokonus hastalığının erken tanı ve tedavisi, ileride ortaya çıkabilecek ciddi görme sorunlarının önlenmesi açısından büyük önem taşır."

Kaynak: DHA

Levent Akçay, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Keratokonus Hastalığında Yeni Gelişmeler ve Tedavi Yöntemleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:04 Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var Açıklamalar art arda geldi Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var? Açıklamalar art arda geldi
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı
08:20 Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam
04:58 Husiler’den İsrail’i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız Husiler'den İsrail'i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız
15:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sona erdi
15:31 Acun Ilıcalı’nın öve öve bitiremediği futbolcu günler sonra takımdan ayrılıyor Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği futbolcu günler sonra takımdan ayrılıyor
15:27 Gözaltına aldığı kadınla ilişkiye giren polis memuru tutuklandı Gözaltına aldığı kadınla ilişkiye giren polis memuru tutuklandı
15:27 Küçükçekmece’de yılbaşı ağacına baltalı saldırı Küçükçekmece'de yılbaşı ağacına baltalı saldırı
15:26 Kamuya KPSS’siz çok sayıda personel alınacak Kamuya KPSS'siz çok sayıda personel alınacak
15:00 WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak
14:55 Elon Musk daha bakan olmadan savaş başlattı Elon Musk daha bakan olmadan savaş başlattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 11:07:23. #1.13#
SON DAKİKA: Keratokonus Hastalığında Yeni Gelişmeler ve Tedavi Yöntemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.