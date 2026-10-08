KETEM'e ulaştırılan Bayburt Çayıryolu sakinleri ücretsiz kanser taramasından geçti - Son Dakika
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KETEM'e ulaştırılan Bayburt Çayıryolu sakinleri ücretsiz kanser taramasından geçti

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KETEM\'e ulaştırılan Bayburt Çayıryolu sakinleri ücretsiz kanser taramasından geçti
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Bayburt Çayıryolu köyünden KETEM'e götürülen vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapıldı. Uzmanlarca verilen saha eğitiminin ardından koruyucu sağlık ve Sağlıklı Hayat Merkezi hizmetleri anlatıldı, talep edenlere ağız ve diş muayenesi yapıldı.

Bayburt'un Çayıryolu köyünden Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) ulaştırılan vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapıldı. Taramanın ardından vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetleri ve Sağlıklı Hayat Merkezi hizmetleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında vatandaşlar KETEM'e getirildi. Burada gerçekleştirilen kanser taramalarının ardından uzman ekipler tarafından saha eğitimi verildi.

Vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetleri ile Sağlıklı Hayat Merkezi hizmetleri hakkında bilgiler verilirken talepleri doğrultusunda ağız ve diş muayeneleri gerçekleştirildi.

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında da vatandaşlara pembe kurdele takılarak meme kanserinde erken teşhisin önemine ilişkin farkındalık çalışması yapıldı. Tarama ve sağlık hizmetleri tamamlanan vatandaşlar daha sonra köylerine ücretsiz bir şekilde gönderildi.

Kaynak: İHA
ÇayıryoluBayburtGüncelSağlıkSon Dakika

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