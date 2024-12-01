KETEM ile Kanser Taramaları Artıyor

Sağlık

KETEM erken teşhiste kritik rol oynuyor

KARAMAN - Karaman'da Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi kansere karşı taramalarını sürdürürken, vatandaşlar da bilinçlendiriyor.

İl Sağlık Müdürlüğü, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ve Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğiyle kurulan KETEM, temas noktaları ile ayakta tedavi gören hastalar, yatan hastalar, hasta refakatçileri, hastane çalışanları ve hastane ziyaretçileri başta olmak üzere başvuru nedeni ne olursa olsun, ilgili yaş grubundaki vatandaşlara kanser taramaları yapıyor.

Kadın hastalıkları ve doğum poliklinikleri içerisinde yer alan KETEM temas noktası odasında 30-65 yaş aralığındaki kadınlara HPV-DNA testi, radyolojik görüntüleme bölümünde de 40-69 yaş aralığındaki kadınlara mamografi çekimleri yapılıyor. Ayrıca servislerde yatan hastalar ziyaret edilerek, hem hastalara hem de hasta yakınlarına GGK testi bilgilendirilmesi yapılarak uygun kişilere test uygulanıyor. KETEM temas noktası ile kanser taramaları daha ulaşılabilir hale gelmesi ve Karaman'daki tarama oranlarında önemli bir artış sağlanması hedefleniyor.

"Amacımız kanserle mücadele bilincini artırmak"

Karaman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Serkan Yurdakul, KETEM'in önemine değinerek, "KETEM temas noktamız, toplumun kanserle mücadele bilincini artırmak ve erken tanıyı mümkün kılmak amacıyla hizmet vermektedir" dedi.

"Taramalar randevusuz ve ücretsiz yapılıyor"

Karaman Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Beyzanur Korkmaz Karaman, "Hastanemizdeki KETEM temas noktasında, hastalarımızın taramalarını daha hızlı ve daha etkin bir şekilde gerçekleştirmek için hizmet sunuyoruz. Burada, vatandaşlarımızı ücretsiz ve randevusuz bir şekilde kanser taramalarına yönlendirmek amacıyla çalışıyoruz" diye konuştu.

KETEM hizmetinden faydalanan 60 yaşındaki Suzan Sapan ise memnuniyetini dile getirirken, "Ben yengemin yanında refakatçi olarak bulunmak için Karaman'a geldim. Bizi gelip bilgilendirdiler, ben de hemen taramalarımı yaptırdım. Çok memnun kaldım. Herkesin Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelip bu hizmetten faydalanmasını tavsiye ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.