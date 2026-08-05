KETEM ile Kanserden Kurtulma Hikayesi

KIRIKKALE'de Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nden (KETEM) gelen hatırlatma telefonu sonrası yaptırdığı test sonucu pozitif çıkan Hakan Ünver (50), ameliyatla kanserden kurtuldu.

Kırıkkale'de Hakan Ünver, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında KETEM'den gelen hatırlatma telefonu sonrası yaptırdığı kanser testinin pozitif çıkması üzerine Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Ünver'e yapılan endoskopi ve kolonoskopi sonrası kalın bağırsağında şüpheli lezyon tespit edilmesi üzerine biyopsi alındı. Patolojik değerlendirme sonucunda Ünver için cerrahi tedavi planlandı. Hastanın tedavi süreci, genel cerrahi uzmanları Op. Dr. Safa Özaydın ve Op. Dr. Burak Arıkan tarafından yürütüldü. Ünver, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde ilk kez uygulanan ve yaklaşık 3 saat süren laparoskopik (kapalı yöntem) kalın bağırsak cerrahisi ile sağlığına kavuştu.

Ünver, KETEM'e başvurmasının hayatında bir dönemeç olduğunu belirterek, "KETEM'den aradılar, '45 yaş üstünü arıyoruz veya SMS gönderiyoruz müsait olduğunuz bir gün gelin tahlilinizi yapalım' dediler. Ben de o gün öğleden sonra gittim. Aynı gün tahlilimi yaptılar, 10 dakika sonra sonuç verdiler ve sonucum pozitif çıktı. 2 gün sonra Yüksek İhtisas Hastanesi'ne geldim. KETEM'in görevlisi beni karşıladı, Genel Cerrah Safa hocamıza yönlendirdi. Hocamız da ileri tetkik için endoskopi ve kolonoskopi yaptı ve kitle olduğunu söyledi. Kitle olduğunu söyleyince tabi yıkıldık, moralimiz bozuldu. Hocam, 'Hiç moralini bozma, patoloji sonucuna göre tedavi uygulayacağız. Ameliyatla bu işi halledeceğiz' dedi. Ameliyattan sonra 6 gün hastanede ilaç tedavisi gördüm. 6 gün sonra taburcu oldum. Şu anda sağlığım gayet yerinde. KETEM'in önemi burada çok büyük. Benim için hayati bir dönemeç oldu. O gün oraya gitmesem, o tanı konulmasaydı belki şu anda farklı bir durumda olacaktım. Onun için belli bir yaşa gelen herkesin KETEM'e gitmesini öneririm" dedi.

'ERKEN EVRE OLARAK YAKALADIK'

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Genel Cerrah Op. Dr. Safa Özaydın, 45-50 yaşlarından itibaren tarama önerildiğini belirterek, "Kolon kanseri, hem dünyada hem ülkemizde en sık görülen üçüncü kanser. Kansere bağlı ölüm sebepleri arasında da ikinci sırada. Tarama yaşı tüm kanserlerde olduğu gibi bayağı bir düşmüş durumda. Şu an toplum sağlığı merkezlerimiz ve KETEM, hastalarımıza ulaşıp 45-50 yaşlarında tarama öneriyor. Hakan Bey de bize böyle başvurdu. Biz sonrasında ileri tetkik olarak endoskopi, kolonoskopi görüntülemelerini yaptık. Bunları kısa bir süre içerisinde gerçekleştirdik ve erken evre olarak yakaladık. Daha sonra kapalı olarak ameliyatını gerçekleştirdik" diye konuştu.

'ERKEN TANI HAYAT KURTARIR'

Kırıkkale Yüksek İhtisas Başhekimi Hakan Varol ise "Koruyan sağlık hizmetlerinde hastalıkların ilerlemeden erken evrede tanı alınması önem arz etmektedir. Bu hususta İl Sağlık Müdürlüğümüz koordinasyonunda birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin entegrasyonu sağlanmış olup, KETEM biriminden hastanemize gelen hastaların, erken zamanda endoskopi ve kolonoskopi işlemleri yapılmakta, hastanemizde onkoloji birimi bulunmaktadır. Bu hastamızda da erken tanı alıp, kemoterapi, radyoterapi gibi başka bir şeye gerek olmadan kür sağlanmıştır. Toplumumuzda kanser rahatsızlıkları sık görülmekte. Hem hasta yakınlarını hem de hastayı yıpratıcı bir süreç yaşanmakta. Bunların önüne geçmek adına hastalarımızın KETEM birimine başvurması, 5 dakikasını ayırması onlar için bazen bir yaşamı kurtarmak adına önemli bir adım olacaktır. Erken tanı hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.