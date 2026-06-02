Kilis'te Sağlıklı Gençlik Haftası Etkinlikleri

02.06.2026 12:24
Kilis'te düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sağlıklı yaşam ve sporun önemini öğrendi.

Kilis'te "Sağlıklı Gençlik Haftası" kapsamında düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, çeşitli sportif faaliyetlere katılarak sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti.

Kilis 7 Aralık Stadyumu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Kilis İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, sağlıklı yaşamın mutlu ve üretken bir geleceğin temeli olduğunu söyledi. Gençlere sağlıklı yaşam konusunda tavsiyelerde bulunan Söylemez, "Hepimiz biliyoruz ki sağlıklı bir yaşam, mutlu ve üretken bir geleceğin temelidir. Sağlığımızı korumak için hareket etmek, doğru beslenmek ve bilinçli yaşamak büyük önem taşıyor. Sevgili gençler, hepimiz yoğun bir tempoda yaşıyoruz. Derslerin yoğunluğu ve teknoloji bağımlılığı zaman zaman hareket etmeyi unutturabiliyor. Oysaki fiziksel aktivite hem bedenimizi hem de zihnimizi güçlendirir. Spor yapmak, yürüyüşe çıkmak, bisiklete binmek veya basit egzersizler yapmak yalnızca sağlam bir vücuda katkı sağlamaz, aynı zamanda stresi azaltır ve özgüveni artırır. Sağlıklı bir gelecek küçük kararlarla başlar. Düzenli uyku, dengeli beslenme ve günlük hareket bizi daha güçlü ve dirençli kılar. Sağlıklı gençlik, sağlıklı toplum demektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler çeşitli sportif etkinliklere katıldı. Program kapsamında koşu yarışı, çuval yarışı, güreş müsabakaları ve çeşitli ısınma hareketleri gerçekleştirildi. Etkinliğe Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Kilis İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç ile çok sayıda öğrenci katıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

