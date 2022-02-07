Üye Girişi
Kilis'te TURKOVAC aşısı vurulmaya başlandı - Son Dakika

Kilis'te TURKOVAC aşısı vurulmaya başlandı

07.02.2022 18:53

Kilis'te TURKOVAC aşısı vurulmaya başlandıKİLİS Kilis'te, Türkiye'nin ürettiği TURKOVAC aşısı bugün vatandaşlar vurulmaya başlandı.

Kilis'te TURKOVAC aşısı vurulmaya başlandı

KİLİS Kilis'te, Türkiye'nin ürettiği TURKOVAC aşısı bugün vatandaşlar vurulmaya başlandı.

Kilis Devlet Hastanesinde TURKOVAC aşısı vatandaşlara vurulmasa başlaması nedeniyle İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Fazıl Arısoy, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekeroğlu ve sağlık çalışanlarının katılımıyla ilk aşılar uygulanmaya başladı.

TURKOVAC aşı Kilis'te daha önce hiç aşı vurulmayan Lokman Happani'ye yapıldı. Vatandaşların ilgisi ile karşılanan TURKOVAC aşının yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, Türkiye'nin ilk yerle aşısı TURKOVAC bugün itibariyle Kilis'te başladığını ifade ederek, "Daha önce şehir hastanelerinde biliyorsunuz, TURKOVAC aşına şehir hastanelerinde başlanmıştı. Şehir hastanesi olmayan illerimizde de bugün başladı. Bugün Kilis Devlet Hastanemizde TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı. Şu zamana kadar hiç aşı yaptırmayan, veya daha önce aşı yaptırmış, hatırlatma dozu olarak vatandaşlar yaptırabilirler. Tüm vatandaşları aşı olmaya davet ediyorum. Şu günülerde artan korana vakalarının bulunduğu zamanda mutlaka aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Fazıl Arısoy, "Bütün Kilisli hemşerilerimi aşı olmaya davet ediyorum. Korona vakaların bu ara artmaktadır. Hiç aşı olmamış veya son aşının üzerinden 3 ay geçmiş olan hemşerilerimi aşı olmaya davet ediyorum. Vatandaşlarla konuştuğumuzda TURKOVAC aşısını bekleyen bir kitle var. Yoğun ilgi olacağını düşünüyorum. TURKOVAC aşısı ile birlikte aşı oranın ciddi bir şekilde artacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Lokman Happani adlı vatandaş ise hiç aşı olmadığını, TURKOVAC aşısını beklediğini, ilk aşının kendisine yapıldığını, herkesi TURKOVAC aşısı vurulmaya davet ettiğini belirtti.

Kilis'te TURKOVAC aşısı vurulmaya başlandı
Kilis'te TURKOVAC aşısı vurulmaya başlandı
Kilis'te TURKOVAC aşısı vurulmaya başlandı

YORUMLAR
500

İl Sağlık Müdürü, TURKOVAC, Türkiye, Kilis, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kilis'te TURKOVAC aşısı vurulmaya başlandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:35 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda asansör kazası: 2 yaralı
18:33 Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 80 kuruş zam geldi
17:52 Seçim ofisi bile hazır! Fatih Terim ve kuvvetli ekibi, başkanlık için geliyor
17:49 Kanala saplanan otomobili görevlinin kıvrak zekası kurtardı!
17:44 Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında önemli Rusya-Ukrayna görüşmesi
17:43 HDP'li Hüda Kaya'nın "Dilerim geçmiş olmasın" paylaşımına CHP'den yorum: Biz sağlık sorunu yaşayan herkese 'geçmiş olsun' deriz
17:30 Üsküdar'daki patlama vatandaşları korkuttu! O panik anları kamerada
17:23 Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu
17:13 Diagne'nin yeri hemen doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 18:59:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kilis'te TURKOVAC aşısı vurulmaya başlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement