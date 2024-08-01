Sağlık

Kilolarından dolayı yürümekte zorlanan kadın, sağlıklı yaşama ilk adımı attı

-245 kilo olan kadın sağlıklı hayata ilk adımını attı

GAZİANTEP - Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Gurbet Yıldırım, fazla kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı. 245 kilo olarak Gaziantep Defa Life Hastanesi'ne başvuran Yıldırım, burada geçirdiği başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşmak için gün sayıyor.

Yıllardır fazla kilolarıyla mücadele eden Gurbet Yıldırım, çeşitli diyet ve egzersiz programlarını denemesine rağmen kalıcı bir sonuç elde edemedi. Bu süreçte yaşadığı sağlık problemleri ve günlük hayatındaki zorluklar nedeniyle cerrahi müdahaleyi çözüm olarak gören Yıldırım, Defa Life Hastanesi'nde geçirdiği başarılı operasyonun ardından yeni bir başlangıç yapmayı umut ediyor.

Ameliyatın ardından doktorları, Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve iyileşme sürecinin planlandığı gibi ilerlediğini belirtti. Gurbet Yıldırım, sağlıklı bir yaşama adım atmanın mutluluğunu yaşarken, bu süreçte kendisine destek olan sağlık ekibine teşekkürlerini iletti.

"Kilom müsaade etse koşabilirim"

Kilosu nedeniyle koşamayan ve kilo verdikten sonra koşmak istediğini söyleyen Gurbet Yıldırım, "Beni ameliyat eden hocamızı takip ediyordum. Gelip burada muayene oldum. Ameliyatım yapıldı ve nefes problemim geçti. Bundan 12 yıl önce karnımdan 30 kilogram yağ aldırdım. Fakat hiçbir etkisini görmedim. 12 yıldır yatalaktım ve hiç ayağa kalkamıyordum. 11 doktor beni kontrol etti. Daha önce 245 kiloydum. Kilom 2 yıl önce 225 kiloydum. Kilom sürekli arttı. Şimdi kilom 235'e düştü. Kilomdan dolayı birçok sağlık sorunum oluştu. Daha önce birçok doktora gittim. Fakat çareyi Gaziantep Defa Life Hastanesi'nde buldum. Şu an çok mutluyum. Kilom müsaade etse koşabilirim" dedi.

"Hastamız çok enerjik hayat dolu"

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrah Op. Dr. Selçuk Arslan, "Gurbet hanım obezite problemi olan bir hasta. Yeme bozukluğu ve ona bağlı kilo artışı yaşıyor. Obezitenin vücut kilo endeksi 101. Hastamızın kilo sınırları normalin dışında. Riskli bir obez. Hastamız çok enerjik hayat dolu. Gurbet hanım, ameliyata girmeden önce bana şunu söyledi, 'Uyanmazsam üzülme' dedi. Ameliyat esnasında aklıma hep o cümle vardı. Bu ameliyatı birçok doktor kontrolünde yaptık. Rahat ve başarılı bir ameliyat oldu. Hastamız 5 günde 10 kilo verdi. İlk ay yüzde 10 kilo kaybı olur. Tahminen 6 ay sonra 80 kilo civarında kilo kaybı olacak. 1'inci yılın sonunda ise şu anki kilosunun yarısına ulaşır" şeklinde konuştu.

Ameliyat ile ilgili konuşan Defa Life Hastanesi Baş Hekimi Dr. Selahattin Vural, "Obezite sınırları morbid obezite dediğimiz 250 sınırını aşıyor. Bu durum birçok hayati tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Hocamıza güveniyorduk. Başarılı bir ameliyat oldu. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu.