Kira artışları, küçük evlere taşınanları depolara yöneltti - Son Dakika
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Kira artışları, küçük evlere taşınanları depolara yöneltti

19.09.2022 16:07
Kira artışları, küçük evlere taşınanları depolara yöneltti

Büyükşehirlerde 2+1 ile 3+1 daireler arasında 5 bin TL'ye dayanan fiyat farkları nedeniyle kiracılar küçük evlere yöneldi.

Büyükşehirlerde 2+1 ile 3+1 daireler arasında 5 bin TL'ye dayanan fiyat farkları nedeniyle kiracılar küçük evlere yöneldi. Kira artışları sonrasında daha küçük evlere taşınanlar ise fazla eşyalarını satmak yerine depolara başvuruyor.

Kira artışlarıyla birlikte şehir içi taşınmaların yüzde 58 azaldığını kaydeden Göztepe Nakliyat Global Lojistik CEO'su Ulaş Gümüşoğlu, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

"Kira fiyatlarındaki artışlar şehir dışına yapılan zorunlu göçün yanı sıra birçok gelişmeyi de beraberinde getirdi. Örneğin 1 oda daha büyük bir evin kira fiyatının büyükşehirlerde 2 bin ila 5 bin TL arasında değişmesi, depolara talebi artırdı. Çünkü büyük ev ya da ofislerden daha küçük mekanlara taşınmak durumunda kalan insanlar, satmak istemedikleri eşyaları saklayabilecekleri alanlara ihtiyaç duyuyor. Biz de 1978'den bu yana lojistik sektöründe hizmet veren Göztepe Nakliyat olarak geliştirdiğimiz sürdürülebilir fikirler ve uygulamalarla, müşterilerimize ev eşyası depolamadan ofis ve evlerin nakliye süreçlerine kadar güvenilir ve disiplinli çözümler sunuyoruz."

GÜVENİLİR VE UYGUN MALİYETLİ KURUMSAL NAKLİYECİLERE TALEP ARTTI

Ev kiralarının artmasıyla birlikte uzak lokasyonlara taşınan bireylerin sürecin yükünü hafifletmek için kurumsal nakliye firmalarına yöneldiğine dikkat çeken Ulaş Gümüşoğlu, "Türkiye genelinde konut fiyatlarında ve kiralarda görülen artışlar, zorunlu göç hareketini doğurdu. Çünkü özellikle büyükşehirlerde iki üç katına kadar yükselen kiralar, insanların refah düzeyini düşürerek bir kısmının yaşadığı bölgeden daha uzak bir lokasyona ya da farklı bir şehre göç etmesine yol açıyor. Süreçteki masrafları en aza indirmek ve eşyaları için yeni ev veya depolara taşınırken korunaklı paketleme ve taşıma hizmeti almak isteyenler, kurumsal hizmet sağlayıcılara yöneliyor. Biz de 40 yılı aşan deneyimimizle evden eve nakliyat hizmeti sunuyoruz" dedi.

NAKLİYE SÜREÇLERİNDE EŞYAYA ÖZEL NİTELİKLİ AMBALAJ HİZMETİ

Kusursuz müşteri deneyimi ilkesini misyon edinerek disiplinli bir operasyonel süreç yarattıklarının altını çizen Ulaş Gümüşoğlu, çalışma modellerine dair şu bilgileri paylaştı:

"Gerek ev gerekse ofis taşımacılığında nakliye işlemlerini müşteri odaklı bir şekilde keyifli süreçlere dönüştüyoruz. Önce müşterimizin taleplerini dinleyerek çözüm üretirken, ardından ise ekspertiz ekiplerimizle mekana gelerek tüm detayları not alıyoruz. Bu doğrultuda fiyat aralığı belirleyerek iki taraf için de en uygun ücrette karar kılıyoruz. Taşınma sürecinde her ürüne uygun nitelikte ambalajlar kullanırken, kırılabilir ve yırtılabilir eşyaları da film naylonun üstüne yumuşak yüzeyli kumaşlarla kaplıyoruz. Elektronik eşyaları ise karton kolilerle taşıyoruz. 19 araçlık filomuzla evden eve nakliyat, ofis taşıma, parça eşya taşıma gibi ihtiyaçları olan müşterilerimizin sürecin tüm aşamalarında yanındayız."


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Kaynak: DHA

su, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kira artışları, küçük evlere taşınanları depolara yöneltti - Son Dakika

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