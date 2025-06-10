Kırbıyık: Küresel Sağlıkta Önemli Bir Parçayız - Son Dakika
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Sağlık

Kırbıyık: Küresel Sağlıkta Önemli Bir Parçayız

10.06.2025 18:45
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Sağlık Bakan Yardımcılığından Kırbıyık, Türkiye'nin küresel sağlık sistemindeki rolünü vurguladı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Kırbıyık: "Artık küresel sağlık sisteminin de önemli bir parçasıyız"

ANKARA - Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "Artık sadece bulunduğumuz illerde değil, bulunduğumuz ülkede değil, küresel sağlık sisteminin de önemli bir parçasıyız" dedi.

'Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Çalıştayı' Sağlık Bakanlığında düzenlendi. Güncel yönetmelikte yer alan uluslararası sağlık turizmine ilişkin maddelerin kapsamı ve uluslararası sağlık turizmi hizmeti sunan sağlık tesisleri ile aracı kuruluşların yapabileceği tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin çerçevesi, düzenlenen çalıştay kapsamında yeniden çizilecek.

Çalıştayın açılışında konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Kırbıyık, sağlık hizmetlerinin tanıtım ve bilgilendirme yönetmeliğinde neler yapılabilir, nasıl daha iyi olunur gibi konuları tartışacaklarını söyleyerek, "Sağlık, doğrudan insan hayatını etkileyen, hayatın merkezinde yer alan, son derece önemli bir alan. Bu alanda dünyadaki birçok sektörde olduğu gibi son derece hızlı gelişen, ilerleyen, yeniliklere çok açık olan bir sektör" diye konuştu.

"Artık sadece bulunduğumuz ülkede değil, küresel sağlık sisteminin de önemli bir parçasıyız"

Hasta beklenti ve taleplerinin de değişiklikler olduğunu aktaran Kırbıyık, "Dünyanın küresel bir alana dönüşmesi, özellikle ulaşım alandaki, iletişim alandaki gelişmeler neticesinde, artık genellikten çıkıp küresel aktör olma noktasında sağlam ilerlemeler sürekli bir yenilik gerektiriyor. Bu çerçevede de sağlık hizmetlerinin tanıtımı ve bilgilendirilmesi de büyük önem taşıyor. Artık sadece bulunduğumuz illerde değil, bulunduğumuz ülkede değil, küresel sağlık sisteminin de önemli bir parçasıyız. Türkiye malumlarınız olduğu üzere Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda sağlıkta son derece önemli ilerlemeler sağladı. Bugün de artık bunu yeni evreleriyle birlikte, sadece sağlık hizmetini sunan değil, bilgisini teknolojisini üreten, geliştiren yeni bir modelle sağlık sistemi ilerletmek ve geliştirmek istiyoruz. Bu çerçevede sağlık hizmetlerinin tanıtımı ve bilgilendirmesinin doğru yapılması, vatandaşlarımızın, hastalarımızın doğru bilgilendirmesi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"Tanıtımın ve bilgilendirmenin doğru, adil ve denetlenebilir, şeffaf şekilde yapılmasına büyük önem veriyoruz"

Kırbıyık, yaşanılan dönemde tanıtım ve bilgilendirmenin vazgeçilmez unsur olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Tüm alanlarda olduğu gibi sağlıkta da muhakkak tanıtım ve bilgilendirmenin önemli bir yeri var ve olmak zorunda. Ancak öte yandan bunun doğru kanallarda, doğru şekilde vatandaşlarımızı, hastalarımızı doğru şekilde bilgilendirerek ve tanıtarak yapılması da meselenin diğer tarafı. Bu anlamda sağlık bakanlığı olarak tanıtımın ve bilgilendirmenin doğru, adil ve denetlenebilir, şeffaf şekilde yapılmasına büyük önem veriyoruz. Sahadaki tüm denetim faaliyetlerimizi de bunu özellikle takip ediyoruz ve kontrol ediyoruz. Bundan sonra da aynı hassasiyetle bu kontrol çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tabii bu düzenleyici metinlerin zaman zaman gözden geçirilmesi de büyük önem taşıyor. Sektör oldukça dinamik ve ilerlemeye açık bir sektör sağlık bakanlığı. Dolayısıyla bugün itibariyle bu yönetmelikte neler değiştirilmesi gerekiyorsa, gerekli derinliğe sağlık bakanlığı bu konuyla ilgili bilgilendirmesi sizlere olacak. Ortak akılla yapılacak olan düzenlemenin sağlık alanında her birimizin ortak gayesi olan vatandaşlarımıza etkin, verimli ve en hızlı hizmeti verme noktasında önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum."

Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi Genel Müdürü Behlül Ünver ise "Küresel sağlık hizmetlerinde yaşanan dönüşümün, dijital iletişim kanallarının artışı ve sağlık turizmine olan ilginin her geçen gün büyümesi, mevcut yönetmeliklerin güncellenmesini zaruri hale getirmiştir" dedi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu da, yoğun tempoda mevzuatla alakalı çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, çalıştayın vatandaşların bilinçli bir tercih yapabilmesi adına büyük önem taşıdığını aktardı.

Kaynak: İHA

Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Uluslararası İlişkiler, Politika, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kırbıyık: Küresel Sağlıkta Önemli Bir Parçayız - Son Dakika

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