Kireç çözücü içen 18 aylık Yusuf Can için Sağlık Bakanlığı devreye girdi - Son Dakika

Kireç çözücü içen 18 aylık Yusuf Can için Sağlık Bakanlığı devreye girdi

KİLİS - Kilis'te, kireç çözücü içen 18 aylık Yusuf Can, için Sağlık Bakanlığı devreye girerek uçak ambulans tahsis etti.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet-Emine çiftinin 18 aylık oğlu Yusuf Can, Kilis Merkeze bağlı Çalkaya köyünde su yerine yanlışlıkla kireç çözücü içti. Ailenin fark etmesi üzerine Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf Can, yoğun bakıma alındı. Boğaz kısmı ve organları zarar gören Yusuf Can, entübe edilemediği için tam donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi için ailesi ve doktorlar talebi üzerine Sağlık Bakanlığı devreye girerek, uçak ambulans tahsis edildi. Yusuf Can, Gaziantep Havalimanından Ankara Şehir Hastanesine uçak ambulans ile sevk edilecek.

Yusuf Can'ın babası Mehmet Can, Oğlunun su yerine kireç çözücü içtiğini ifade ederek, "Fark eder etmez hemen ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine getirdi. Yoğun bakımda 5 gündür tedavisi sürüyor. Bugün Ankara'ya oğlum uçak ambulansla sevk edilecek. Yetkililerden yardım bekliyorum. Su yerine yanlışlıkla kireç çözücü içmiş hemen hastaneye getirdim" dedi.

Yusuf Can'ın Annesi Emine Can, Oğlunun Ankara Şehir Hastanesine sevk edileceğini ifade ederek, "Oradaki doktorlardan ve yetkililerden yardım bekliyorum. Oğluma baksınlar, benim elimden gelen hiçbir şey yok. Çocuğumun durumu kritik, Yusuf Can ilk çocuğumuz, su zan ederek, kireç çözücüyü izmiş, buraya getirdik. Entübe edilemiyor. Kamerayı boğazından indiremiyorlar, Ankara'da daha iyi imkan olduğu için oraya sevk ediyorlar" ifadesini kullandı.