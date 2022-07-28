Kırıkkale'de korkutan vaka artışı: Risk haritası yeniden kızardı

KIRIKKALE - Sağlık Bakanlığı'nın "Hayata Eve Sığar" uygulamasındaki Covid-19 yoğunluk haritasında Kırıkkale'nin büyük bir bölümü, "yüksek risk" anlamına gelen kırmızı renge döndü.

Korona virüsü (Covid-19) pandemisinde yaklaşık 2,5 yıl geride kalırken, pozitif vaka sayıları da yeninden artışa geçti. Kırıkkale'de de son günlerde vaka sayıları günlük 150'nin üzerinde artış gösterdi. Covid-19 vakalarındaki artış, Sağlık Bakanlığının HES mobil uygulamasına da yansıdı. Risk haritasında kentin neredeyse tamamı yeniden "yüksek risk" anlamına gelen kırmızı renge döndü. Hatırlatma dozu randevularının yeniden açılmasıyla birlikte "BioNTech" aşısının üzerinden 6 ay geçenler ise aşı yaptırmak için hastanelere başvurdu.

Kafe işletmecisi Engin Yeşilbayrak, "Şu an halkımıza söyleyeceğimiz tek şey; dikkat etmelerini çok öneriyoruz işletme olarak. Zaten haritada da kırmızı olduğunu duyduk. Bu konuda çok dikkat edersek halkımıza da buradan uyarı yapıyoruz. Hem bizim için hem de halkımız için çok iyi olacak. Şuanda da aşı sorunumuz yok. Bu konuda dediğimiz gibi bizim elimizde olan bir şey. Halkımız duyarlı olursa bunu hep birlikte yeneceğimizi düşünüyorum" dedi.