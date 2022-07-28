Kırıkkale'de korkutan vaka artışı: Risk haritası yeniden kızardı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de korkutan vaka artışı: Risk haritası yeniden kızardı

28.07.2022 16:35

Kırıkkale'de korkutan vaka artışı: Risk haritası yeniden kızardı Sağlık Bakanlığı'nın "Hayata Eve Sığar" uygulamasındaki Covid-19 yoğunluk haritasında Kırıkkale'nin büyük bir bölümü, "yüksek risk" anlamına gelen kırmızı renge döndü.

Kırıkkale'de korkutan vaka artışı: Risk haritası yeniden kızardı

KIRIKKALE - Sağlık Bakanlığı'nın "Hayata Eve Sığar" uygulamasındaki Covid-19 yoğunluk haritasında Kırıkkale'nin büyük bir bölümü, "yüksek risk" anlamına gelen kırmızı renge döndü.

Korona virüsü (Covid-19) pandemisinde yaklaşık 2,5 yıl geride kalırken, pozitif vaka sayıları da yeninden artışa geçti. Kırıkkale'de de son günlerde vaka sayıları günlük 150'nin üzerinde artış gösterdi. Covid-19 vakalarındaki artış, Sağlık Bakanlığının HES mobil uygulamasına da yansıdı. Risk haritasında kentin neredeyse tamamı yeniden "yüksek risk" anlamına gelen kırmızı renge döndü. Hatırlatma dozu randevularının yeniden açılmasıyla birlikte "BioNTech" aşısının üzerinden 6 ay geçenler ise aşı yaptırmak için hastanelere başvurdu.

Kafe işletmecisi Engin Yeşilbayrak, "Şu an halkımıza söyleyeceğimiz tek şey; dikkat etmelerini çok öneriyoruz işletme olarak. Zaten haritada da kırmızı olduğunu duyduk. Bu konuda çok dikkat edersek halkımıza da buradan uyarı yapıyoruz. Hem bizim için hem de halkımız için çok iyi olacak. Şuanda da aşı sorunumuz yok. Bu konuda dediğimiz gibi bizim elimizde olan bir şey. Halkımız duyarlı olursa bunu hep birlikte yeneceğimizi düşünüyorum" dedi.

YORUMLAR
500
Hindistan'da aynı şırıngayla 30 öğrenciye Covid-19 aşısı yapıldı Hindistan'da aynı şırıngayla 30 öğrenciye Covid-19 aşısı yapıldı Türk Tabipleri Birliği: 'Aşılamanın İhmali Yeni Bir Dalgayı Kaçınılmaz Kıldı' Türk Tabipleri Birliği: 'Aşılamanın İhmali Yeni Bir Dalgayı Kaçınılmaz Kıldı'
Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Kırıkkale, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kırıkkale'de korkutan vaka artışı: Risk haritası yeniden kızardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:39 CHP Gençlik Kolları'nın 'provokasyon' iddiasına Savcı Sayan'dan yanıt: Kılıçdaroğlu'nu çay içmeye bekleriz
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 16:38:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de korkutan vaka artışı: Risk haritası yeniden kızardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement