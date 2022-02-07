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Kırıkkale'de yerli aşı Turkovac uygulanmaya başladı - Son Dakika

Kırıkkale'de yerli aşı Turkovac uygulanmaya başladı

07.02.2022 19:10

- Kırıkkale'de yerli aşı Turkovac uygulanmaya başladı Korona virüsü hastalığına karşı geliştirilen ilk yerli inaktif Covid-19 aşısı Turkovac, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı.

- Kırıkkale'de yerli aşı Turkovac uygulanmaya başladı

KIRIKKALE - Korona virüsü hastalığına karşı geliştirilen ilk yerli inaktif Covid-19 aşısı Turkovac, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. Randevusunu alan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelerek aşı oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen ilk yerli inaktif Covid-19 aşısı Turkovac'ın yaygın kullanımına başlandı. Acil kullanım onayının alınmasının ardından ilk etapta şehir hastanelerinde uygulanan Turkovac aşısı, iki günce önce illerdeki diğer sağlık kuruluşlarına da gönderildi. Yaygın kullanımına başlanan Turkovac, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde de uygulanıyor. Randevusunu alan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren aşı yaptırmak için hastaneye geldi.

Korona virüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Yunus Yiğitcan, "Öncelikle buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve eşi Emine hanıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ben daha önce 2 defa biontech oldum. Turkovac aşısını bekliyordum. Aşı gelir gelmez ilk işim randevu almak oldu. Hemen hastaneye koşarak geldim. Rabbim yatan hastalarımıza şifa ve güç versin" dedi.

Yerli aşıyı 3 aydır beklediğini dile getiren Hulusi Elidemir, "Yerli aşıyı 3 aydır buraya gelmesini bekliyordum. Ankara'da daha önce şehir hastanesinde oluyordu. Yerli aşıyı bekledim Turkovac'ı. Türkiye'nin her şeyine güveniyoruz. Aşısına ve hekimlerine güvendiğimden dolayı yerli aşıyı bekledim" diye konuştu.

Mehmet Tekin ise "Kırıkkale Belediyesi'nde su arıza bölümünde çalışıyorum. 2 aydır bekliyordum yoksa Ankara'ya gidecektim. Dün akşam 182'yi aradığımda bugün sabah uygulanacağını söyledi. Bizde ilk sırayı aldık geldik" ifadesini kullandı.

Kırıkkale'de yerli aşı Turkovac uygulanmaya başladı
Kırıkkale'de yerli aşı Turkovac uygulanmaya başladı
Kırıkkale'de yerli aşı Turkovac uygulanmaya başladı

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Koronavirüs, Kırıkkale, TURKOVAC, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kırıkkale'de yerli aşı Turkovac uygulanmaya başladı - Son Dakika


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