Kırklareli'de eğitim alan hemşireler diyabet ile mücadele edecek - Son Dakika

Sağlık Bakanlığınca belirlenen yedi ilde hemşirelere diyabet ile mücadele eğitimi veriliyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 12 ilde görev yapan 14 hemşireye bir ay süren diyabet eğitimi verildi.

Eğitimin sonunda hastanede düzenlenen törende İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit tarafından hemşirelere sertifikaları takdim edildi.

Hemşireler görev yaptıkları illerde diyabet ile mücadele edecek.

Cerit, AA muhabirine, diyabet eğitimi verilen yedi il arasında olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Diyabetin önemli bir hastalık olduğunu belirten Cerit, "Diyabetin dünyada, ülkemizde, ilimizde bir salgın olduğunu söylemek mümkün. Diyabet ve komplikasyonlarıyla mücadele ediyoruz." dedi.

Cerit, eğitimlerle hemşirelerin diyabet ile daha kolay mücadele edeceklerini dile getirdi.

Kırşehir Devlet Hastanesinde görevli hemşire Ayşe Derinyol ise Türkiye'nin birçok ilinden gelen arkadaşlarıyla bilgi paylaşımında bulunduklarını ifade etti.

Eğitimi faydalı bulduğunu vurgulayan Derinyol, "Gittiğimiz illerde bu konuda halkı bilinçlendirmeye çalışacağız. Önceliğimiz diyabetin önlenmesi, sonrasında da diyabete yakalanmış hastaların komplikasyonlardan kurtulmasını sağlamak." dedi.