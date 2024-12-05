Kırklareli'nde Fermuar Sistemi Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Kırklareli'nde Fermuar Sistemi Tanıtıldı

Geniş Video İzle

Kırklareli'nde ambulansların geçiş önceliği için 'Fermuar Sistemi' lansmanı yapıldı.

05.12.2024 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' lansmanı yapıldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde acil sağlık hizmetlerinde trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi amacıyla başlatılan "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" sisteminin tanıtımı yapıldı.

Kırklareli'nde acil sağlık hizmetlerinde trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen amacıyla başlatılan "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" lansmanı yapıldı. Sağlık Yerleşkesinde Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonunda gerçekleşen lansmana Vali Uğur Turan, kamu ve kurum yöneticileri ile öğrenciler katıldı.

Lansmanda konuşan Vali Turan, Kırklareli'ndeki sürücülerin kurallara uyduğunu anlattı. Turan, "Bu kendin insanları kurallara uyuyor. Bu kentin insanlarını gönülden tebrik ediyorum. Hem şoförlerini hem yayalarını, paydaşlarımız kamu kurumlarımızı, STK'larımızı tebrik ediyorum bu güzel kentte son derece uyum var" dedi.

Vali Turan, sürücülerin yayalara önem verdiğini ifade ederek sürücülerin yaya geçitlerine uygun bir şekilde yavaşladıklarını söyledi. İnsan hayatının önemine değinen Turan, bulunduğu bölgelerde kuralara uyduğunu anlattı.

Turan, Trabzon'da kaza geçirdiği belirterek acil sağlık hizmetlerindeki çalışanların hızla müdahale ettiği ve hastaneye ulaştırıldığını söyledi. Vali Turan, acil Sağlık Hizmetlerinde çalışanlara emeklerinde dolayı teşekkür etti

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Özkan Kara sunum yaptı.

Daha sonra öğrenciler fermuar sistemini anlatan gösteriler yaptı. Programın sonunda jandarma, polis, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin ekipman tanıtımı yapıldı.

Kırklareli\'nde Fermuar Sistemi Tanıtıldı
Kaynak: İHA

Kırklareli, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kırklareli'nde Fermuar Sistemi Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:27 ABD’de 7 büyüklüğünde deprem 2 eyalette Tsunami uyarısı yapıldı ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami uyarısı yapıldı
20:42 Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti
20:21 MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz
20:18 Tutuklanan protestocu gençlerin ’Cezaevinde başörtülerinin kesildiği’ iddiasının ardından soruşturma başlatıldı Tutuklanan protestocu gençlerin 'Cezaevinde başörtülerinin kesildiği' iddiasının ardından soruşturma başlatıldı
19:43 BDDK’dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi BDDK'dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi
09:55 Cezaevindeki mahkuma uyuşturucu temin eden avukat tutuklandı Cezaevindeki mahkuma uyuşturucu temin eden avukat tutuklandı
09:51 Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor
09:48 Bolu Dağı Tüneli’nde makas kazası İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı Bolu Dağı Tüneli'nde makas kazası! İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı
09:45 Çeçen liderden Trump’a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış Çeçen liderden Trump'a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış
09:43 Sözleşmeli personeller 5 kata kadar ücret alabilecek Sözleşmeli personeller 5 kata kadar ücret alabilecek
09:26 Yasemin Kay Allen’dan elbise eleştirilere cevap: İnsan bedeni kutlanmalı Yasemin Kay Allen'dan elbise eleştirilere cevap: İnsan bedeni kutlanmalı
09:24 Şevval Şahin’in transparan kıyafeti geceye damga vurdu Şevval Şahin'in transparan kıyafeti geceye damga vurdu
09:15 Şam öncesi son kale Hama’da çatışmalar gitgide şiddetleniyor Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 22:42:53. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Fermuar Sistemi Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.