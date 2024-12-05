Kırklareli\'nde Fermuar Sistemi Tanıtıldı

Sağlık

Yasemin Kay Allen, "bedenini satmaya çalışıyorsun" eleştirisine öyle bir yanıt verdi ki

Kırklareli'nde 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' lansmanı yapıldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde acil sağlık hizmetlerinde trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi amacıyla başlatılan "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" sisteminin tanıtımı yapıldı.

Kırklareli'nde acil sağlık hizmetlerinde trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen amacıyla başlatılan "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" lansmanı yapıldı. Sağlık Yerleşkesinde Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonunda gerçekleşen lansmana Vali Uğur Turan, kamu ve kurum yöneticileri ile öğrenciler katıldı.

Lansmanda konuşan Vali Turan, Kırklareli'ndeki sürücülerin kurallara uyduğunu anlattı. Turan, "Bu kendin insanları kurallara uyuyor. Bu kentin insanlarını gönülden tebrik ediyorum. Hem şoförlerini hem yayalarını, paydaşlarımız kamu kurumlarımızı, STK'larımızı tebrik ediyorum bu güzel kentte son derece uyum var" dedi.

Vali Turan, sürücülerin yayalara önem verdiğini ifade ederek sürücülerin yaya geçitlerine uygun bir şekilde yavaşladıklarını söyledi. İnsan hayatının önemine değinen Turan, bulunduğu bölgelerde kuralara uyduğunu anlattı.

Turan, Trabzon'da kaza geçirdiği belirterek acil sağlık hizmetlerindeki çalışanların hızla müdahale ettiği ve hastaneye ulaştırıldığını söyledi. Vali Turan, acil Sağlık Hizmetlerinde çalışanlara emeklerinde dolayı teşekkür etti

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Özkan Kara sunum yaptı.

Daha sonra öğrenciler fermuar sistemini anlatan gösteriler yaptı. Programın sonunda jandarma, polis, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin ekipman tanıtımı yapıldı.