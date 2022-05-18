Kırsalda yaşayan vatandaşlara kene uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırsalda yaşayan vatandaşlara kene uyarısı

18.05.2022 01:25

Kırsalda yaşayan vatandaşlara kene uyarısı Yozgat'ta sağlık çalışanları yaz mevsiminin gelmesiyle ortaya çıkan kenelere karşı, hayvancılıkla uğraşan ve kırsal kesimde yaşayan vatandaşları bilgilendirdi.

Kırsalda yaşayan vatandaşlara kene uyarısı

YOZGAT - Yozgat'ta sağlık çalışanları yaz mevsiminin gelmesiyle ortaya çıkan kenelere karşı, hayvancılıkla uğraşan ve kırsal kesimde yaşayan vatandaşları bilgilendirdi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsünü bulaştıran kenelerin sıklıkla görüldüğü Yozgat'ta Saraykent Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları, ilçe merkezinde ve kırsal kesimde yaşayan vatandaşları keneye karşı uyararak broşür dağıttı.

Özellikle hayvancılık, tarla ve bahçe işleri ile uğraşan vatandaşların keneye karşı tedbirli olmaları gerektiğini söyleyen sağlık ekipleri, vatandaşları keneden korunma yolları konusunda bilgilendirdi.

Saraykent Toplum Sağlığı Merkezi Doktoru Halil İbrahim Batur, vatandaşları özellikle keneye çıplak elle dokunmamaları konusunda uyardı. Doktor Batur, "Vatandaşlara kenenin bulaşmaması için öncelikle tedbir alınmaları eğer bulaşırsa kenenin nasıl çıkarılacağı ve hangi bölgelerde olduğuna dair bilgilendirmeler de bulunduk. Eğer baş ağrısı, bulantı gibi semptomlar olursa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını söyledik. Çoraplarını pantolonlarının paçalarına çekmeleri, bot giymeleri ve beyaz elbise tercih etmeleri gerekiyor. Koltuk altı, boyun, kasıklarda, kulak arkasında keneyi gördüklerinde elle direkt temas etmeden eldiven veya poşet kullanarak çıkarmaları gerekiyor. Eğer çıkaramazlarsa en yakın sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerekiyor. Özellikle kırsal kesimlerdeki, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız risk altında onlarla ilgili daha çok çalışma yapıyoruz. Bu konularda keneye dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

Çiftçi Harun Kızılırmak ise "Sağlık ekipleri buraya geldi, kene ile ilgili bizi bilgilendirdiler. Pantolon paçalarının çorap içinde olacağını, özellikle beyaz giysiler giymemizi kenenin vücutta görüldüğünde çıplak elle alınmayacağını söylediler. En yakın sağlık kuruluşuna gitmemizi söylediler. Ekiplerin yaptığı çok güzel bir çalışma. Vatandaşı bilgilendirme açısından çok güzel herkes bunları bilmiyor. Sağlık ekiplerinin söylediği şekilde uygulama yapmaları gerekiyor. Biz çiftçiyiz, dağda bayırda olan insanlarız onun için kene ile ilgili tedbirlere uymamız gerekiyor, keneye dikkat edeceğiz." şeklinde konuştu.

Köyünde hayvancılıkla uğraşırken kene tutması vakasıyla 10 gün boyunca yoğun bakımda kaldığını söyleyen Hacı Ömer Şahan da, "Hayvanları otlatıyordum, o arada eve geldim kene tutmuş. Sağlık ocağına geldim, beni çok etkiledi. Beni Sivas'a sevk ettiler, orada 10 gün yoğun bakımda yattım. Keneye dikkat. Ben ölümden döndüm, kıl payı kurtuldum. Keneyi vücudumdan doktorlar çıkardı. Kene virüsü vücuduma bırakmış daha hala da etkisi var.

Sağlık ekipleri bize tedbirli olmamız konusunda uyarılarda bulundu." ifadelerine ver verdi.

Kırsalda yaşayan vatandaşlara kene uyarısı
Kırsalda yaşayan vatandaşlara kene uyarısı
Kırsalda yaşayan vatandaşlara kene uyarısı
Kırsalda yaşayan vatandaşlara kene uyarısı

YORUMLAR
500
Sadece 15 gün ömrü olan cehrilik lalesi doğayı renklendirdi Sadece 15 gün ömrü olan cehrilik lalesi doğayı renklendirdi
Kaynak: İHA

Saraykent, Yozgat, Kırım, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kırsalda yaşayan vatandaşlara kene uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
08:57 194 kişinin gözaltına alındığı Kadıköy Belediyesi'ndeki "rüşvet" operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı
08:51 Görenler şaştı kaldı! Üzerinden cip geçen çocuk kazadan tek bir çizik almadan kurtuldu
08:47 Atatürk Havalimanı ile ilgili "Bana sormadılar" diyen İmamoğlu'na Kurum'dan yanıt: Siz bize danışıyor musunuz?
08:43 Gibi ile Erşan Kuneri tartışması alevleniyor! Gibi'nin başrolü Kıvanç Kılınç ile şarkıcı Aleyna Tilki de Zafer Algöz'e cevap verdi
07:42 Yasak Elma'nın başrolü Berk Oktay diziden ayrılıyor
07:40 Reuters: Çavuşoğlu İsveçli bakana, "Feminist politikanızdan sıkıldım" diyerek bağırdı
07:29 19 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!
01:05 Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu: Eintracht Frankfurt
01:04 Geri dönüşü efsane oldu! Fatih Terim dev karşılaşmada yorumculuk yapacak
00:51 Resmi olarak NATO üyeliğine başvuran Finlandiya: Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 09:17:16. #1.11#
SON DAKİKA: Kırsalda yaşayan vatandaşlara kene uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement