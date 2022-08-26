Kırşehir'de kol ağrısı çeken hastaya kas nakli yapıldı

Kırşehir'de, 4 yıldır kol ağrısı yaşayan hastaya kas nakli yapıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 4 yıldır kol ağrısı şikayeti olan 55 yaşındaki kadın hasta, tedavi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

Burada yapılan tetkiklerin ardından Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hakkı Çağdaş Basat ve ekibi tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Basat, şunları kaydetti:

"Yapılan muayene ve görüntülemeler sonucunda omuzu hareket ettiren kasın yırtık olduğunu tespit ettik. Tamir edilecek bir yırtık olmadığını tespit ettik. Bunun üzerine hastamıza kas transferi yapmaya karar verdik. Kolu içeriye çeviren latissmus dorsi kasını alıp yukarıya kolu dışa kaldıran kasa transfer ettik. Ameliyatımızı kapalı olarak gerçekleştiriyoruz. Sadece kası aldığımız yerde 5 santimetre yeri açtı. Hastamızın ameliyatı güzel geçti."