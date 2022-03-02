Kırşehir'de omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarında artış yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarında artış yaşandı

02.03.2022 16:02

Kırşehir'de omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarında artış yaşandı -Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut: -"Haftalık genel ortalamadaki yükseliş Kırşehir'de oldu" Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı korona virüs tablosunda vaka sayısının arttığı il olan Kırşehir'de omicron varyantının...

Kırşehir'de omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarında artış yaşandı

-Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut:

-"Haftalık genel ortalamadaki yükseliş Kırşehir'de oldu"

KIRŞEHİR - Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı korona virüs tablosunda vaka sayısının arttığı il olan Kırşehir'de omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarında artış yaşandı.

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, haftalık genel ortalamada yükselişin Kırşehir'de olduğunu fakat sürecin beklenen şekilde olduğunu söyledi. Omicron varyantı ile beraber vaka sayılarının arttığının altını çizen Bulut, "Kırşehir'e omicron varyantı girdikten sonra hızlı bir şekilde yükseliş sorasında ise düşüş oldu. Özellikle bağışıklık sisteminde sorun olan kanser hastaları, yaşlılar ve bağlı gruplarda aşı olmayanlar maalesef ağır atlatıyorlar. İl genelinde aşılama konusunda çalışmalarımız koordineli şekilde iyi gitmektedir. 450 bin doz aşıya yaklaştık. Aşılama hızı yavaşlamış gibi görünüyor. Çünkü çoğu kişi ilk doz ve ikinci doz aşısını oldu. İlk başlardaki yoğunluğumuz yok ama beklentimiz vatandaşlarımızın üçüncü, dördüncü doz aşılarını tamamlamalarıdır"diye konuştu.

Kırşehir'de omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarında artış yaşandı
Kırşehir'de omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarında artış yaşandı
Kırşehir'de omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarında artış yaşandı
Kırşehir'de omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarında artış yaşandı

YORUMLAR
500
Kırşehir'de uygulanan aşı 450 bin doza yaklaştı Kırşehir'de uygulanan aşı 450 bin doza yaklaştı Malatya Kovid-19 ile mücadelede hatırlatma dozlarına yöneldi Malatya Kovid-19 ile mücadelede hatırlatma dozlarına yöneldi

İl Sağlık Müdürü, Sağlık Bakanlığı, Kırşehir, Omicron, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kırşehir'de omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarında artış yaşandı - Son Dakika


Son Dakika
16:15 Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko duyurdu: Ruslar yaklaşıyor, kent savaşına hazırlanıyoruz!
16:13 Ukraynalılar ne yapmak istiyor? Neden her açıklamada 'Türk' ve 'TB2' ifadesi var: Türkiye, Rusya'ya karşı savaşa mı çekilmek isteniyor?
16:12 Emir Ersoy, 1 hafta önce evlendiği eşi Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
19:37 Halkı nükleer savaş korkusu sardı! 1 günde 32 bin iyot tableti alındı
16:01 Kim Jong-un'dan Kuzey Koreli komutanlara endişelendiren talimat: 3. Dünya Savaşı'na hazır olun
15:51 Geçtiğimiz yıl ile arasında uçurum var! İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti zirveyi gördü
15:06 Yeni rekor kırmak isteyen "Akvaryum Adam" bakın ne yaptı!
15:38 Bu firmaların ürünlerini almayın! Lahmacun diye sakatat, çikolata yerine viagra, dana diye domuz eti satıyorlar! Bakanlık açıkladı
15:33 Ukrayna konser teklif etti! Haluk Levent'ten yanıt geldi: Seve seve, yeri de Filistin olsun
15:29 İngiliz basını: Rus ordusu şaşkın, askerler ağlıyor, bombalama emirlerine uymuyorlar, firarlar yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 16:34:24. #1.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarında artış yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement