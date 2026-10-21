Kırşehir Valisi Demiryürek, 400 yataklı hastanenin altyapı ve çevre yolunu inceledi - Son Dakika
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Kırşehir Valisi Demiryürek, 400 yataklı hastanenin altyapı ve çevre yolunu inceledi

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Kırşehir Valisi Demiryürek, 400 yataklı hastanenin altyapı ve çevre yolunu inceledi
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Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, yapımında sona yaklaşılan 400 yataklı yeni devlet hastanesinin inşaatında inceleme yaptı. Su, kanalizasyon, elektrik ve çevre yolu bağlantısındaki ilerleme değerlendirildi; hastanenin ulaşım ve çevre düzenini rahatlatacağı belirtildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, yapımında sona yaklaşılan 400 yataklı yeni devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Demiryürek, hastanenin hizmete girmesiyle birlikte bölgenin ulaşımını ve çevre düzenini rahatlatacak altyapı ve çevre yolu projelerinin son durumunu da yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Demiryürek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar ve oluşturulan iş takvimi çerçevesinde çalışmaların seyri yerinde değerlendirildi. İncelemelerde; su, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz, telefon ve internet bağlantılarının sağlanması ile Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından çevre yoluna bağlantıyı kuracak yolun yapımı konularında kaydedilen ilerlemeler yerinde tespit edildi.

Yetkililerden projelerin son durumuna ilişkin bilgi alan Vali Demiryürek, hastanenin hizmete girmesiyle birlikte vatandaşların ulaşım ve çevre düzeni açısından rahat bir hizmet almasını sağlayacağını belirtti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kırşehir Valisi Demiryürek, 400 yataklı hastanenin altyapı ve çevre yolunu inceledi - Son Dakika
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