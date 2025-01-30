Kış Aylarında Su Tüketimi Önemli! - Son Dakika
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Sağlık

Kış Aylarında Su Tüketimi Önemli!

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Prof. Dr. Gözel, kışın da yeterli su tüketiminin metabolizma için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

30.01.2025 12:35
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Prof. Dr. Gözel: "Kış aylarında da yeterli miktarda su tüketimi oldukça önemlidir"

ELAZIĞ - Sadece yazın değil kış aylarında da yeterli miktarda su tüketiminin oldukça önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Gözel, "Metabolizmamızın bir takım faaliyetlerini sürdürebilmesi için, yeterli miktarda sıvı tüketimi özellikle su tüketimi önem arz ediyor" dedi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Gözel, su tüketiminin önemi hakkında bilgi verdi. Gözel, "Hastalar özellikle kış aylarında su tüketimini ihmal ediyor. Su, sadece yaz aylarında ya da sıcak havalarda tüketilmemesi gerekiyor. Kış aylarında da yeterli miktarda su tüketimi oldukça önemlidir. Metabolizmamızın bir takım faaliyetlerini sürdürebilmesi için, yeterli miktarda sıvı tüketimi özellikle su tüketimi önem arz ediyor. Çay, ayran, kola, meyve suyu gibi içecekler, suyun görevini göremeyeceği için kış ayında günlük ortalama 2 litre, yaz ayında ise 2,5 ile 3 litrenin altına düşmeyecek şekilde su tüketilmesi gerekiyor. Kış aylarında hastaların çoğunluğu çay, kahve gibi sıcak içecekler içerek yeterli miktarda sıvı aldıklarını düşünüyor, ancak bu içecekler suyun fonksiyonunu görmüyor. Su tüketimi bazı kronik hastalıklara sahip olan hastalarda önemlidir. Örneğin kalp yetmezliği olan hastaların su yerine başka içecekler içmesi halinde kalbe ilave bir yük binecektir. İnsanlar tarafından özellikle bazı kronik hastalığa sahip olan hastalar tarafından kış aylarında su tüketimi ihmal edilmemesi gerekiyor. Su vücut için çok önemli bir ihtiyaçtır" dedi.

Kaynak: İHA

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