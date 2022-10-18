Kış hastalıklardan korunmak isteyen aktarlara koşuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kış hastalıklardan korunmak isteyen aktarlara koşuyor

18.10.2022 12:18

- Kış hastalıklardan korunmak isteyen aktarlara koşuyor Gaziantep'te kış ayının vazgeçilmezi 'kış çayı' kaynamaya başladı Gaziantep'te havaların soğumaya başlamasıyla birlikte ıhlamur, zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi şifa deposu bitkilere talep arttı.

- Kış hastalıklardan korunmak isteyen aktarlara koşuyor

Gaziantep'te kış ayının vazgeçilmezi 'kış çayı' kaynamaya başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te havaların soğumaya başlamasıyla birlikte ıhlamur, zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi şifa deposu bitkilere talep arttı.

Soğuk havalarda sıkça görülen öksürük, grip, nezle gibi hastalıklara yakalanmak istemeyen vatandaşlar, bu hastalıklar başta olmak üzere vücudun bağışıklığının güçlendirilmesinden sindirim kolaylığa kadar bir çok faydası olan şifalı bitkilere ilgi gösteriyor. Yüksek satış fiyatlarına rağmen ıhlamur, zerdeçal, zencefil, tarçın ada çayı gibi bitkiler vatandaşların gözdesi arasında yer alıyor. Kimileri farklı ot ve çiçekleri karışık bir şekilde alırken, kimileri ise sadece bir faydalı bitkiyi alıyor.

Gaziantep'te ıhlamurun kilosu 400 TL'den satılırken, tarçının kilosu 150-200, zencefil ve zerdeçalın kilosu 150 TL'den satışa sunuluyor. Geçen yıla göre fiyatları yüzde 50 ile 100 oranında fiyatları artan şifalı bitkiler ayrı ayrı yada karıştırılarak tüketiliyor. Karışık yada ayrı ayrı hazırlanan bitkiler bir süre demlendikten sonra soğuk havalarda iç ısıtan şifalı çaylara dönüştürülüyor.

15 yıldır aktarlık yapan Murat Demirkurt, şuanda talep gören şifalı bitkilerin başını ıhlamurun çektiğini söyleyerek, "Haliyle havalar soğudu kış kapıda. geldi, bununla birlikte öksürük gribal enfeksiyon gibi rahatsızlıklar başladı. Bağışıklık güçlendirici otlara, macunlara talep çok arttı. En çok talep gören ıhlamur oldu, bunun yanı sıra tarçın ve zencefil, zerdeçal, ada çayları kış geldiği zaman vatandaşların çok talep ettiği en çok istediği ürünlerdir. Fiyatlar ise ıhlamur 400 TL, geçen yılda aynıydı bu yılda aynı herhangi bir zam gelmedi. Tarçın 150 ila 200 TL arasında değişiyor, Zencefil, zerdeçal 150 TL'dir. Geçen yıla oranla ürünlerimize yüzde 50 zam geldi. Yine de halkımız zam olmasına rağmen talep ediyor. En çok tercih edilen ürün her zaman ve herkesin tercih ettiği ürün ıhlamur oluyor. İkincisi ise zencefil ve zerdeçal bunları ayrı ayrı içende oluyor karıştırıp içende var" dedi.

Demirkurt, ıhlamurun faydalarının saymakla bitmeyeceğini belirterek, "Ihlamur çayı tüketerek, terleme sağlanır. Ayrıca ateş düşürür, öksürüğe iyi gelir, gribe ve nezleye fayda sağlar, stresi azaltır, rahatlama sağlar. İshal tedavisinde, karaciğer rahatsızlıkları tedavisinde de kullanılan ıhlamur, sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasını sağlar, kas spazmlarını giderir, safra kesesi rahatsızlıklarına karşı kullanılır, boğaz ağrısını alır, hazımsızlığa iyi gelir ve çarpıntıyı giderir" diye konuştu.

Hızlı ve kolayca ıhlamur çayının yapılabileceğini de ifade eden Demirkurt, kaynar suya atılacak ıhlamurların demlemesi için 10 dakika beklemenin yeterli olacağını kaydetti.

YORUMLAR
500
Zonguldak haberleri: Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kız Futbol Takımı'nı Ziyaret Etti Zonguldak haberleri: Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kız Futbol Takımı'nı Ziyaret Etti Gaziantep haberleri: Gaziantep'te FETÖ/PDY'nin finans ayağına operasyon: 9 gözaltı Gaziantep haberleri: Gaziantep'te FETÖ/PDY'nin finans ayağına operasyon: 9 gözaltı Son dakika haberi! GAZİANTEP - Eşinin kardeşini öldürdüğü iddia edilen enişte yakalandı Son dakika haberi! GAZİANTEP - Eşinin kardeşini öldürdüğü iddia edilen enişte yakalandı
Kaynak: İHA

Gaziantep, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kış hastalıklardan korunmak isteyen aktarlara koşuyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:59 Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söyledim, kulak arkası ettiler" ifadelerini kullandığı Fransız çimento üreticisi Lafarge, DEAŞ'a yardım ettiğini kabul etti
17:20 Sanık koltuğuna oturan ünlü futbolcu Neymar ifade verdi! Babasının başı fena halde dertte
17:20 Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes tek bir detaya odaklandı
17:17 Kılıçdaroğlu, Dezenformasyonla Mücadele Yasası oylanırken neden ABD'ye gitti? İşte cevabı
16:57 Nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanıyorlardı! Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk beraat etti
16:57 Acun Ilıcalı yeni bir yat aldı! Harcadığı parayı duyanların ağzı açık kalıyor
16:43 Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü
16:39 Adana'da eşini bıçaklayarak öldüren İzel'e 10 yıllık tahrik indirimi! 16 ay hapis yattıktan sonra tahliye oldu
16:24 HDP'li vekilleri taşıyan minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O anların görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 18:36:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kış hastalıklardan korunmak isteyen aktarlara koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement