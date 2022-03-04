"Kişi, psikolojik sorunlarını tek başına çözmeye çalıştığında problemi sürdürebilir" - Son Dakika
Üye Girişi

"Kişi, psikolojik sorunlarını tek başına çözmeye çalıştığında problemi sürdürebilir"

04.03.2022 14:50
"Kişi, psikolojik sorunlarını tek başına çözmeye çalıştığında problemi sürdürebilir"

Hayatta karşılaşılan zorluklar nedeniyle kişilerin, ruhsal yaşantısındaki olumsuzluklardan kurtulmak amacıyla kendi kendilerine çıkış yolları aradıklarını belirten Psikiyatri uzmanı Dr.

Hayatta karşılaşılan zorluklar nedeniyle kişilerin, ruhsal yaşantısındaki olumsuzluklardan kurtulmak amacıyla kendi kendilerine çıkış yolları aradıklarını belirten Psikiyatri uzmanı Dr. Dilara Yalçın Çavuş, "Kişi, yaşadığı psikolojik sorunlarla kendi kendine baş etmeye çalışırken kullandığı yollar bazen uyumu bozucu, daha fazla sorun oluşturan ya da mevcut sorunun sürdürücüsü olabilir" dedi.

Kişinin ruhsal sağlığını etkileyen herhangi bir problemin, ikili ilişkilerdeki iletişimini bozarak, sosyal hayatında zorluklara, fiziki sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyleyen Emsey Hospital Psikiyatri Uzmanı Dr. Dilara Yalçın Çavuş "Her bireyin psikolojisi yaşadığı olumsuzluklar karşında farklı etkilenir ve sorunlarla başa çıkma yolları da bireysel özellikleri ve kendi kişilikleri doğrultusunda farklılıklar gösterir. Kişilerin kendilerince uyguladıkları yöntemleri bir uzmandan destek alarak gözden geçirmeleri tedavi sürecinin önemli bir parçasıdır" şeklinde konuştu.

Yalçın, olumsuz başa çıkma mekanizmaları hakkında şunları söyledi:

"Bazı bireyler bu dönemlerde kendisini geri çekerek, içe kapanarak, sorumluluklarını hatta yapmak istediklerini yapmaktan kaçınarak, kendini yatıştıran alışkanlıklara gömülerek (bilgisayar, internet, diziler, alışveriş, alkol-madde kullanımı, işkoliklik, spor) rahatlamayı tercih eder. Bazı bireylerse sorunun çözülmesi yerine daha çok boyun eğen, kendini feda eden, başkalarına bağımlı hale gelerek yaşayan biri haline gelebilirler.  Bazıları ise çevresindeki kişileri kendine uyum sağlamaya zorlayarak, sözünü dinleterek, başkalarının davranışlarını kontrol etmeye çalışarak, istediğini yaptırarak, yoğun öfke göstererek dışa vurabilirler."

BAŞKA YOLLARI KEŞFETMEK GEREKİR

Ayrıca Yalçın, "Bazen hep aynı yoldan gitmenin sorunun kendisi haline geldiğini söyleyen Dr. Yalçın, nasıl başa çıktığımızı araştırmak, üzerinde düşünmek, başka yolların da olduğunu keşfetmek kişiye daha iyi gelebilir. Bazı yolları denememizin önünde kendi kendimize aşamadığımız engeller olabilir. Bu durumlarda yola bir uzmandan destek alarak devam etmek gerekir. Unutmayalım; tekrarların içinde boğulduğumuz 'tekdüze' bir yaşam yerine; sorunların çözülebildiği hissiyle, bu uğurda harcanan çaba ve emekle, değişimlerimizden sağladığımız başarı, gurur hisleriyle ve nihayetinde artan özgüvenle 'dolu dolu' yaşamak; zor olan olsa da yeğlenebilir" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
Karabük'te devrilen otomobildeki uzman çavuş ile eşi ve oğlu yaralandı Karabük'te devrilen otomobildeki uzman çavuş ile eşi ve oğlu yaralandı Askıda fatura uygulaması yüzleri güldürdü Askıda fatura uygulaması yüzleri güldürdü

Çavuş, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Kişi, psikolojik sorunlarını tek başına çözmeye çalıştığında problemi sürdürebilir' - Son Dakika


Son Dakika
15:01 Aşk-ı Memnu'yla bir döneme damga vurdular! 14 yıl sonra film projesiyle tekrar bir araya geliyorlar
14:58 Rusya Maliye Bakanlığı açıkladı: Yaptırımları karşılayabilecek yeterli fonumuz var
14:55 Balyoz planı davasında karar: Baransu'ya 13 yıl, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a 3'er yıl hapis cezası
14:49 Sevilen dizi Aziz bu akşam ekranlarda! Aziz milletvekili mi olacak?
14:48 Yusuf Yazıcı savaş yüzünden Rusya'dan ayrılıp Türkiye'ye dönebilir!
14:45 Digitürk, TFF'nin kafa karıştırıcı yayın ihalesindeki gerçekleri ortaya çıkardı
14:44 2022 fitre miktarı açıklandı! Kişi başı 40 TL olacak
14:37 İlişkileri normalleştirme çağrısı yapan Putin: Eylemlerimiz yalnızca dostça olmayan adımlara yanıt olacak
14:29 Putin muhalifi ünlü Rus satranççı Garry Kasparov: Putin durdurulmalı, yoksa bir sonraki hedefi nükleer silahlarıyla NATO olacak
14:27 Kılıçdaroğlu'ndan holdinglere oligark benzetmesi: Eyy yerel oligarklar, size de huzur yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 15:13:18. #1.12#
SON DAKİKA: "Kişi, psikolojik sorunlarını tek başına çözmeye çalıştığında problemi sürdürebilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement