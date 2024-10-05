Kişiye Özel Doğum Ünitesi'nin Önemi - Son Dakika
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Sağlık

Kişiye Özel Doğum Ünitesi'nin Önemi

Kişiye Özel Doğum Ünitesi\'nin Önemi

LDRP ile anne ve bebek süreçleri aynı odada gerçekleşiyor, bağ güçleniyor, enfeksiyon riski azalıyor.

05.10.2024 12:04
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Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Doğumhane Ekip Lideri Selen Aslan, Kişiye Özel Doğum Ünitesi olarak bilinen LDRP'nin öneminİ anlattı. Aslan, "Doğum öncesi, doğum anı ve sonrasındaki süreç aynı odada gerçekleştiği için anne ve bebeğin bağı çok daha güçlü olmaktadır. Anne psikolojik olarak doğuma daha iyi hazırlanmaktadır" dedi.

Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Doğumhane Ekip Lideri Selen Aslan 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında Kişiye Özel Doğum Ünitesi olarak bilinen LDRP'yi tüm yönleriyle ele aldı. Aslan, "LDRP odamız doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası sürecin gerçekleştiği bir odadır. Anne adayımız buraya geldiğinde doğum öncesi bakımları, doğum esnası ve doğum sonrasındaki süreci aynı odada gerçekleşmektedir" diye konuştu.

'BEBEK ANNEDEN AYRILMIYOR'

Odada bulunan yatağın doğum esnasında bir doğum masası haline dönüştüğünü dile getiren Aslan, "Anne, ilk odaya geldiği andan çıkacağı ana kadar tüm süreci anbean takip ediyoruz. Doğum öncesi pilates, yürüyüş ve suyun rahatlatıcı etkisiyle annenin üzerindeki stresi azaltmaya çalışıyoruz. Doğum gerçekleştikten sonra bebeği alıp anne ile olan ten tene temasını sağlıyoruz. Ardından bebeğin ve annenin gerekli bakımlarını yapıyoruz. Bebek, doğum süreci ve lohusalık süreci boyunca aynı odada anneden ayrılmamış oluyor. Doğum sonrası enfeksiyon riski de büyük öneme sahip. Anne ve bebeği görmeye gelen ziyaretçileri direkt olarak yanlarına almıyoruz. Oda içerisinde bulunan refakatçi bölümüne alıyoruz. Bu sayede temas ve enfeksiyon riskini en aza indirmiş oluyoruz" diye konuştu.

'ANNEYİ EMZİRMEYE TEŞVİK EDİYORUZ'

Aslan, anne sütünün önemine de değinerek konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bebeğin ilk doğduğu andan itibaren ilerleyen süreçlerdeki en doğal besin kaynağı anne sütüdür. Anne sütü bebeği enfeksiyonlardan korur. Bağışıklık sisteminin oluşmasına yardımcı olur. Bu nedenle anneyi düzenli aralıklarla emzirmeye teşvik ediyoruz. Bununla birlikte emzirmek anne ile bebek bağının güçlenmesini de sağlıyor."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Kişiye Özel Doğum Ünitesi'nin Önemi - Son Dakika

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