Kızılay, 2024 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 373 bin ünite kan bağışı aldı - Son Dakika
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Sağlık

Kızılay, 2024 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 373 bin ünite kan bağışı aldı

Kızılay, 2024 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 373 bin ünite kan bağışı aldı

Türk Kızılay, 2024 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 373 bin 168 ünite kan bağışı aldığını açıkladı. Bağışçılar arasında lise mezunları ilk sırayı alırken, Isparta, Gaziantep ve Erzincan en fazla kan bağışı yapan iller oldu. Kan bağışının yüzde 28'i ilk kez bağış yapan gönüllülerden geldi ve Kızılay'ın düzenli kan bağışçı sayısı 900 bine yaklaştı. Ayrıca, Türk Kızılay'ın Türkök Projesi kapsamında 76 bin kök hücre bağışçısı bulunuyor.

04.07.2024 09:53
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Kızılay, 2024 yılının ilk 6 ayına ilişkin kan bağış verilerini açıkladı. 1 milyon 373 bin ünite kan bağışının yapıldığı ilk 6 ayda bağışçılar arasında ilk sırayı lise mezunları alırken, nüfusuna oranla en fazla kan bağışı yapan iller Isparta, Gaziantep ve Erzincan oldu.

Kanunla kendisine verilen "güvenli ve düzenli kan bağışı sağlama" görevi çerçevesinde ülke genelinde 18 Bölge Kan Merkezi, 69 Kan Bağış Merkezi, 300'den fazla mobil ve sabit ekip ile kan bağışı çalışmalarını yürüten Türk Kızılay, 2024 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 373 bin 168 ünite kan bağışına ulaştı. Toplamda 1,2 milyon kişiden toplanan kan bağışının yüzde 28'i ilk kez kan bağışında bulunan gönüllülerden geldi. Kızılay'ın düzenli kan bağışçı sayısı ise 900 bine yaklaştı. Ülke genelinde 1128 hastanenin günlük kan ve kan bileşeni ihtiyacını karşılayan Kızılay, son 6 ayda Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 96'sını karşıladı.

EN ÇOK KAN BAĞIŞI 20 YAŞTAN

Yılın ilk 6 ayında kan bağışında bulunan 1,2 milyon gönüllünün bazılarının birden fazla kan bağışlaması sayesinde kan bağışı rakamı 1.37 milyona ulaştı. Kan bağışlayanların yüzde 88'sini erkekler, yüzde 12'sini ise kadınlar oluşturdu. Kan bağışında bulunanların yüzde 60'tan fazlasını 20-45 yaş aralığı oluştururdu. 20-25 yaş aralığındaki kişiler toplam kan bağışının yüzde 18'ini verdi.

LİSE MEZUNLARI YÜZDE 34'LE BİRİNCİ

Eğitim durumuna göre en fazla kan bağışı, bağışçıların yüzde 34'ünü oluşturan lise mezunları ile yüzde 21'ini oluşturan üniversite mezunlarından alındı. Ardından sırayla ilkokul, ortaokul ve ön lisans mezunları geldi.

BAĞIŞ ŞAMPİYONU ISPARTA OLDU

Yılın ilk 6 ayında en yüksek kan bağışına ulaşan iller sırasıyla İstanbul (251 bin 111 ünite), Ankara (110 bin 429 ünite) ve İzmir (75 bin 627 ünite) oldu. Kan bağış rakamları nüfus etkisinden arındırıldığında ise bağış oranı en yüksek şehir yaklaşık yüzde 5'le Isparta oldu. Isparta'yı yüzde 4'lük oranlarla Gaziantep ve Erzincan izledi.

76 BİN KÖK HÜCRE BAĞIŞÇISI

Türk Kızılay, kök hücre tedavisi bekleyen hastalar için de 2013 yılından bu yana Türkök Projesi'nde aktif görev alıyor. Proje kapsamında yılın ilk 6 ayında 76 bin 56 kişi kök hücre bağışçısı oldu. Bugüne dek 23 bin 582 eşleşme ve 5942 kök hücre naklinin gerçekleştiği proje kapsamında toplam 1 milyon 143 bin 191 aktif kök hücre bağışçı adayı bulunuyor.

KAN BAĞIŞI İÇİN 30 DAKİKA AYIRMAK YETERLİ

Ülkemizin kan ihtiyacını karşılamak üzere çalışan Türk Kızılay "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla yürüttüğü kan bağışı kampanyası kapsamında, 18-65 yaş arası sağlıklı her bireyi düzenli kan bağışıyla hayat kurtarmaya çağırıyor. Kan bağışlamak isteyen vatandaşlar, en yakın Kızılay Kan Bağışı noktasına giderek form doldurduktan sonra doktor kontrolünde yapacağı kan bağışıyla 30 dakika içinde kan dostları arasına katılabiliyor. Erkekler 3 ayda bir, kadınlar 4 ayda bir kan bağışında bulunabiliyor.

HAYAT KURTARAN BAĞIŞÇILARA ONUR MADALYALARI

Türk Kızılay, Sağlık Bakanlığı ile hayata geçirdiği Ulusal Kan Temini Projesi kapsamında, kan ve kan ürünleri teminini tamamen gönüllülük esasına dayalı bir yaklaşımla gerçekleştiriyor. Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği'ne uygun olarak karşılıksız ve gönüllü kan bağışını teşvik etmek amacıyla düzenli bağışçılarını bronz, gümüş ve altın adıyla verilen madalyalarla ödüllendiriyor. Kızılay'ın altın madalyaları 925 ayar gümüş üzerine altın kaplama olarak hazırlanıyor. Dünya genelindeki benzer programları örnek alarak uyguladığı madalya programıyla Kızılay, kan bağışçılarını maddi değil, manevi değeri yüksek bir hatıra nişanıyla onurlandırmayı amaçlıyor.

Kaynak: DHA

Gaziantep, Erzincan, Isparta, Kızılay, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kızılay, 2024 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 373 bin ünite kan bağışı aldı - Son Dakika

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