Kızılay Bağcılar'da bayılan 75 yaşındaki Muhammed'e 18 dakika kalp masajı yapıldı - Son Dakika
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Kızılay Bağcılar'da bayılan 75 yaşındaki Muhammed'e 18 dakika kalp masajı yapıldı

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Türk Kızılay Bağcılar Hizmet Merkezi'ne bilgi güncellemesi için gelen 75 yaşındaki Muhammed Muhammed, bekleme alanında bayılınca personel 112'yi aradı ve temel yaşam desteğine başladı. Sağlık ekipleri gelene kadar yaklaşık 18 dakika kesintisiz kalp masajı ve suni solunum uygulanan Muhammed, 12 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu oldu.

Türk Kızılay ekipleri, Türk Kızılay Bağcılar Hizmet Merkezi'ne gelen ve aniden bayılan Muhammed Muhammed'e, sağlık ekipleri gelene kadar 18 dakika boyunca kesintisiz kalp masajı ve suni solunum uyguladı.

Türk Kızılay, bu yıl 'İlk Yardım ve Göç' temasıyla anılan Dünya İlk Yardım Günü'nde, İstanbul Bağcılar Hizmet Merkezi'nde personelinin gerçekleştirdiği hayat kurtaran müdahaleyi paylaştı.

Bilgi güncellemesi için Türk Kızılay Bağcılar Hizmet Merkezi'ne gelen 75 yaşındaki Muhammed Muhammed, bekleme alanında aniden bayıldı. Muhammed'in düşmesini engelleyen personel, onu yere yatırarak 112'yi aradı. Solunumunun durması ve morarma belirtileri görülmesi üzerine de derhal temel yaşam desteğine başladı.

Hizmet Merkezi Görevlisi Muhammed Sara ve ekip arkadaşları, sağlık ekipleri gelene kadar yaklaşık 18 dakika boyunca kesintisiz kalp masajı ve suni solunum uyguladı. 12 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olan Muhammed, ekibe teşekkür etmek için merkezi yeniden ziyaret etti. Kızılay ekipleri de Muhammed'in evine takip ziyareti yaptı, sağlık durumunu ve ailenin ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdi.

Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Bu yılki Dünya İlk Yardım Günü teması, göç sürecindeki insanlara ve onlara hizmet veren kurumlara ilk yardım bilgisinin ulaştırılmasını öne çıkarıyor. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı (T-SUY) Projesi'nden yararlanan Muhammed Amca'nın hikayesi, temanın sahadaki karşılığını gösteriyor. Rutin bir yardım hizmeti için geldiği merkezde ölümcül bir kriz yaşayan Muhammed Amca, ilk temas kurduğu Kızılay çalışanlarının müdahalesiyle hayata tutundu. Bu müdahale, her hizmet noktasının aynı zamanda bir ilk müdahale noktası olabileceğini ve ilk yardımın insan onurunu korumanın bir parçası olduğunu ortaya koyuyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Bağcılar, Kızılay, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kızılay Bağcılar'da bayılan 75 yaşındaki Muhammed'e 18 dakika kalp masajı yapıldı - Son Dakika

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