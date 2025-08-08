Kızılay\'dan Yaşlılara Evde Destek Projesi

TÜRK Kızılay tarafından başlatılan proje kapsamında, ekipler, yaşlı ve yalnız yaşayanların evlerine ziyarete gidip ihtiyaçlarını karşılıyor.

Türk Kızılay Gaziantep Şubesi, başlatılan 'Evde Bakım Rehberliği ve Destek Projesi' kapsamında 35 gönüllüye egzersiz ve fiziksel aktivite, yara bakımı ve pansuman ile engelli bireyler için sosyal destek sistemleri gibi temel konularda teorik ve uygulamalı eğitimler verdirdi. Gönüllüler aldıkları eğitimlerin ardından kent genelinde yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi insanları ziyaret etti. Ziyarette, bakım gereksinimi olanların ihtiyaçları karşılandı, talepleri dinlendi. Ziyaretlere katılan Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Bozgeyik, projenin Türkiye genelinde ilk defa uygulandığını ifade ederek, yardıma ihtiyacı olan insanların yaşam standartlarını daha konforlu hale getirmek için çabaladıklarını ve bu anlamda günlük hayatlarını kolaylaştıracak destekler verdiklerini söyledi.

'SIKINTI YAŞAYANLARA ULAŞIYORUZ'

Bozgeyik, "Türk Kızılay'ın sahada hizmet ettiği insanlardan özellikle belli bir yaş gurubu üzerindeki vatandaşlarımızın temel bakım hizmetleri ile alakalı daha konforlu ve kendilerine yetebilecek bir standarda ulaşması noktasında yapılan bir çalışma. Bu konuda gönüllülerimiz eğitim programına dahil oldu. Bunun sonrasında ziyaret edilecek noktalar tespit edildi. Bunlarla alakalı olarak saha ekiplerimiz, bugün ziyaret gerçekleştiriyorlar. Burada biz özellikle belli bir yaş gurubu demiştik. Kendi ihtiyaçları konusunda ciddi sıkıntı yaşayan vatandaşlara ulaşıyoruz. Bu vatandaşlar birilerinin yardımına ihtiyacı olan insanlar. Bu noktada yaşam standartlarını daha konforlu hale getirmek için çabalıyoruz. Yaşlılarımızın, çınarlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştıracak destekler veriyoruz. Bir nevi hemşire hizmetini evlere getiriyoruz. Bu şekilde onlar için masraflı olan bir işi onlar nezdinde daha kolay ve masrafsız hale getiriyoruz. Herhangi bir şekilde evlerinde bir kazaya uğramalarını engelleyecek şekilde ve ayrıca ilerleyen dönemlerde kendi hayatlarını daha konforlu ve rahat yaşamaları için eğitim veriyoruz" diye konuştu.