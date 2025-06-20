KKKA Aşısı İçin Klinik Öncesi Çalışmalar Eylülde Bitiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

KKKA Aşısı İçin Klinik Öncesi Çalışmalar Eylülde Bitiyor

20.06.2025 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Üniversitesi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısının klinik öncesi çalışmalarını eylülde tamamlayacak.

TURKOVAC aşısını geliştiren Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı geliştirilen aşının klinik öncesi çalışmalarını eylüle kadar bitirmeyi planladıklarını bildirdi.

Özdarendeli, AA muhabirine, bir halk sağlığı problemi olan KKKA'nın 2002'den itibaren Türkiye'de görüldüğünü söyledi.

KKKA ile ilgili aşı çalışmalarına uzun süre önce başladıklarını hatırlatan Özdarendeli, Kovid-19 aşısı geliştirmek için 2020-2023 yılları arasında ara verdikleri çalışmalara geçen yıl yeniden başladıklarını dile getirdi.

Özdarendeli, KKKA aşısı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hem Erciyes Üniversitesinin hem de Sağlık Bakanlığı TÜSEB'in desteklediği proje var. Bu proje eylül ayında bitiyor. Eylüle kadar klinik öncesi çalışmaları bitirmeyi planlıyoruz. Zaten çok az kaldı. Aynı Kovid-19 sürecinde olduğu gibi projenin hizmet alımı kapsamında TURKOVAC aşısını endüstriyel boyutta üreten firmaların şartlarında çalışmalara devam ediyoruz. Tabii her şey yolunda gittiği ve Sağlık Bakanlığı da faz çalışmalarına geçmeyi uygun bulduğu zaman bu senenin sonuna doğru faz çalışmalarına başlayacağız diye düşünüyorum."

"Çok daha tecrübeliyiz"

Aşı çalışmalarında tecrübenin önemine dikkati çeken Özdarendeli, "Şimdi TURKOVAC aşısından elde ettiğimiz deneyimler, KKKA aşısıyla ilgili önemli olacak. Zaten klinik öncesi çalışmalardan faz çalışmalarına kadar her aşamanın Türkiye'de yapıldığı bir deneyim geçirdik. Bu konuda sadece biz değil, birçok paydaş var. Sağlık Bakanlığı, Erciyes Üniversitesi ve özel sektör var. Bu anlamda çok daha tecrübeliyiz ve ülke olarak neler yapılabileceğimizi gösterdik." dedi.

Özdarendeli, birkaç kişilik takviyenin yapıldığı TURKOVAC'ı başarıyla geliştiren ekibin şimdi KKKA hastalığına karşı aşının geliştirilmesi için çalışma yaptığını ifade etti.

Faz çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayan Özdarendeli, "Bu denemelerin yapılmasının sebebi, aşının etkin ve güvenli olduğunu göstermesi. Faz çalışmaları için çok tarih vermek istemiyorum ama her şey yolunda giderse en geç 4-5 yıl gibi bir sürede önemli bir noktaya geleceğimizi ve aşının piyasaya çıkabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Aşı çalışmalarında işbirliği yaptıkları kurumlar olduğunu aktaran Özdarendeli, şöyle devam etti:

"Erciyes Üniversitesi zaten belirli şekilde destekliyor bizi. YÖK, ADEP projeleriyle destekliyor, burada belirli bir noktaya geldik. Asıl bu konudaki destek Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB tarafından veriliyor. Aynı zamanda bu noktaya gelmemizde de yine TÜBİTAK 1003 projesini bitirdik. İşin altyapısı ve ilk çalışmalar bu projeyle yapıldı. Yani söylediğim gibi TÜSEB, TÜBİTAK ve Erciyes Üniversitesi neticede bu projeleri destekledi ve bu noktaya kadar geldik. Farklı alanlarda farklı üniversitelerle, gruplarla özellikle araştırma noktalarında işbirliklerimiz devam ediyor."

Özdarendeli, kene vakalarında çok fazla artış söz konusu olmadığını, insanların spekülasyonlara dikkat etmesi gerektiğini ve bu hastalığa karşı artık tam ve net bir çözüm bulmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Aykut Özdarendeli, Sağlık Bakanlığı, Erciyes, Eğitim, Sağlık, Eylül, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Sağlık KKKA Aşısı İçin Klinik Öncesi Çalışmalar Eylülde Bitiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı
Anlaşma tamam gibi Galatasaray’ın yıldızına Suudi Arabistan’dan sürpriz talip Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan sürpriz talip
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
Polis memuru Suriyelilerin düğününde İşte sahneye çıkıp yaptığı anons Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
İsrail’den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs’a yerleşti İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti
Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı
Fenerbahçe’de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim Fenerbahçe'de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
Daha önce gördüklerinizi unutun Milyoner’de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Galatasaray’ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu Dehşet anları kamerada Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada
İsrail’in “Öldürdük“ dediği isim mesaj yayınladı İsrail'in "Öldürdük" dediği isim mesaj yayınladı

09:15
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi Kan duvarı kırmızıya boyadı
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı
07:56
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
07:37
İsrail-İran savaşında 9. gün İsfahan’daki nükleer tesis vuruldu
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu
20:09
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
13:50
MasterChef jürisinden ters köşe Yarışmacıya beklenmedik soru
MasterChef jürisinden ters köşe! Yarışmacıya beklenmedik soru
13:44
İsrailli bakandan orduya Tahran talimatı: Saldırıları yoğunlaştırın
İsrailli bakandan orduya Tahran talimatı: Saldırıları yoğunlaştırın
13:28
Temizlik yaptığı villada havuza düşen kadın hayatını kaybetti
Temizlik yaptığı villada havuza düşen kadın hayatını kaybetti
13:12
İran: İsrail’in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz
İran: İsrail'in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz
13:00
“Dikkat edin“ diyerek paylaştı İstanbul’dan endişe yaratan görüntü
"Dikkat edin" diyerek paylaştı! İstanbul'dan endişe yaratan görüntü
12:59
Tahran’da halk, ABD ve İsrail bayraklarını ayaklarıyla çiğnedi
Tahran'da halk, ABD ve İsrail bayraklarını ayaklarıyla çiğnedi
12:35
Erdoğan, İsrail’i destekleyen Almanya’yı uyardı: Avrupa’ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var
Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var
12:31
Dünyanın en yaşlı futbolcusu Yaşıtları torun severken o top oynuyor
Dünyanın en yaşlı futbolcusu! Yaşıtları torun severken o top oynuyor
12:23
Bunu yapan bir dernek Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
Bunu yapan bir dernek! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
12:01
İsrail’in “Öldürdük“ dediği isim mesaj yayınladı
İsrail'in "Öldürdük" dediği isim mesaj yayınladı
11:53
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu Dehşet anları kamerada
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 10:26:15. #7.13#
SON DAKİKA: KKKA Aşısı İçin Klinik Öncesi Çalışmalar Eylülde Bitiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.