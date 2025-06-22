Kene 5 çocuk annesini hayattan kopardı

Yaz aylarının gelmesiyle kene vakalarında artış yaşandı. Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Üçgöl köyü yaylasında yaşayan 5 çocuk annesi Ayşe Ekinci'yi (38), 9 gün önce kene ısırdı. Bir süre sonra rahatsızlanan Ekinci, yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

KENEDEN HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağırlaşan kadın, daha sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma Ekinci, bu sabah kurtarılamadı.

KENE ISIRMASINA KARŞI NASIL KORUNMALI?

Kene ısırmalarına karşı korunmak için doğada özellikle otluk, çalılık veya ormanlık alanlara giderken uzun kollu giysiler giymek ve pantolon paçalarını çorap içine sokmak oldukça etkilidir. Açık renkli kıyafetler giymek, vücuda tutunan kenelerin fark edilmesini kolaylaştırır. Ayrıca doğadan dönüşte vücudun özellikle diz arkası, kulak arkası, kasık ve koltuk altı gibi bölgeleri dikkatlice kontrol edilmelidir. Kenelere karşı koruyucu spreylerin kullanılması da riskin azaltılmasına yardımcı olur. Kene tespit edildiğinde ise kesinlikle çıplak elle çıkarılmamalı, sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.