Koca, ozonun bel ve boyun fıtığında uygun hastalarda uygulanabildiğini söyledi

Prof. Dr. İrfan Koca, ozon tedavisinin kas-iskelet sistemi hastalıklarında özellikle bel ve boyun fıtıkları, osteoartrit, kronik kas-eklem ağrıları, miyofasiyal ağrı ve tetik noktalarda uygun hastalarda değerlendirilebildiğini belirtti.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Koca, "Ozon uygulamalarında yöntem, hastalığın türüne ve hastanın klinik durumuna göre belirleniyor. Lokal uygulamalar, eklem içi uygulamalar, kas ve tetik nokta uygulamaları ile sistemik uygulamalar farklı hasta gruplarında kullanılabiliyor. Burada önemli olan hastanın şikayetinin kaynağını doğru belirlemek ve uygun yöntemi seçmek" dedi.

Eklem ve kas ağrılarında ozon uygulamaları

Kronik kas, eklem ve yumuşak doku ağrılarında ozon uygulamalarının tedavi seçenekleri arasında değerlendirilebildiğini söyleyen Koca, "Miyofasiyal ağrı ve tetik noktalarda lokal uygulamalar, osteoartritte ise uygun hastalarda eklem içi uygulamalar gündeme gelebiliyor. Tedavi yöntemi hastanın ihtiyacına göre planlanıyor" ifadelerini kullandı.

"Bel ve boyun fıtığında nasıl uygulanıyor"

Bel ve boyun fıtığında öncelikle hastanın klinik bulguları ile görüntüleme sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. İrfan Koca, "Her fıtık hastasına aynı uygulama yapılmaz. Uygun hastalarda lokal uygulamaların yanı sıra, gerekli değerlendirmeler sonrasında görüntüleme eşliğinde intradiskal ozon uygulamaları da tedavi seçenekleri arasında yer alabiliyor" dedi.

Majör ozon ve lokal uygulamalar

Ozon tedavisinin majör ozon ve lokal uygulamalar başta olmak üzere farklı yöntemlerle gerçekleştirilebildiğini belirten Koca, "Majör ozon sistemik bir yaklaşım olarak uygulanırken, lokal uygulamalar daha çok belirli ağrı bölgelerine yönelik planlanıyor. Uygulama şekli hastanın tanısı ve genel durumuna göre belirleniyor" şeklinde konuştu.

"Kaç seans uygulanıyor"

Tedavi süresi ve seans sayısının hastalığa göre değiştiğini belirten Koca, "Herkes için geçerli tek bir seans protokolü yok. Hastalığın türü, uygulama yöntemi ve tedaviye alınan yanıt değerlendirilerek seans aralıkları belirleniyor" dedi.

Yan etkisi

Ozon tedavisinin genel olarak uygun şartlarda uygulandığında iyi tolere edildiğini belirten Prof. Dr. İrfan Koca, uygulama sonrasında geçici hassasiyet veya kısa süreli rahatsızlık görülebileceğini söyledi.

Koca, "Özellikle girişimsel uygulamalarda işlemin deneyimli hekimler tarafından, uygun tıbbi şartlarda yapılması önem taşıyor" dedi.

"Kimlere uygulanabilir"

Ozon tedavisinin doğru hasta seçimi sonrasında planlanması gerektiğini belirten Koca, özellikle bel ve boyun fıtığı, osteoartrit, kronik kas-eklem ağrıları, miyofasiyal ağrı ve tetik nokta problemlerinde uygun hastaların değerlendirilebileceğini söyledi.

Dr. Koca, "İlerleyici nörolojik bulguları veya acil müdahale gerektiren bir tablosu bulunan hastalarda öncelik mevcut hastalığın tedavisidir. Ozon tedavisi her hastaya uygulanabilecek standart bir yöntem değildir" ifadelerini kullandı.

"Doğru hastada, doğru yöntem"

Prof. Dr. İrfan Koca, "Kas-iskelet sistemi hastalıklarında öncelikle doğru tanıyı koymak ve ağrının kaynağını belirlemek gerekiyor. Ozon tedavisi, uygun hastalarda egzersiz, rehabilitasyon, medikal tedaviler ve diğer tedavi yöntemleriyle birlikte kişiye özel tedavi planının bir parçası olarak değerlendirilebilir. Burada en önemli nokta doğru hastada, doğru uygulama yöntemini seçmektir" diye konuştu.