Kocaeli Derince\'deki 120 yataklı sağlık tesisinde ilerleme yüzde 14\'e ulaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince'de 8 bin metrekarelik alanda inşa edilen 120 yataklı yeni sağlık tesisinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çelik kolonların yükseldiği ve yüzde 14 fiziki ilerleme sağlanan tesiste 70 poliklinik odası hizmet verecek.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesi yanında inşası süren ve bölgenin sağlık hizmetleri kapasitesini artırması hedeflenen projenin inşaatında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 14 seviyesine ulaştı. Toplam 8 bin metrekarelik yapı alanında yürütülen çalışmalarda, idari binanın çelik kolon montajları ile çelik sistemlerin boyama işlemleri gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 6 bin 200 metrekare alana sahip poliklinik binasında ise temel dolgusu ve perde duvar imalatları sürdürülüyor.

Farklı branşlarda poliklinik ile tanı, görüntüleme ve tedavi hizmetlerinin bir arada sunulacağı tesiste, 18 metrekare büyüklüğünde 70 poliklinik odası ve ikişer yataklı 60 hasta odası yer alacak.

Poliklinik binasında ayrıca 88 metrekarelik ayakta kemoterapi odasının yanı sıra kadın doğum, mikrobiyoloji, gastroskopi ve bronkoskopi birimleri de bulunacak. Tesiste ultrason, mamografi, kemik dansitometri, kan alma ve röntgen gibi görüntüleme ve tanı alanları ile 170 metrekarelik yemekhane alanı da hizmet verecek.