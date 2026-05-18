Kol Ağrıları Boyun Fıtığı Değil Kalp Krizi Belirtisi Olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kol Ağrıları Boyun Fıtığı Değil Kalp Krizi Belirtisi Olabilir

Kol Ağrıları Boyun Fıtığı Değil Kalp Krizi Belirtisi Olabilir
18.05.2026 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Orhan Şen, kola vuran ağrıların boyun fıtığı olmayabileceği ve kalp krizi riski taşıdığını vurguladı.

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kola vuran her ağrının boyun fıtığı kaynaklı olmadığını belirterek, yanlış tanı nedeniyle bazı hastaların kalp krizi riskiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Şen, aylarca boyun fıtığı tedavisi gören bir hastasının yapılan tetkikler sonucu kalp ana damarında yüzde 90 darlık tespit edildiğini anlattı.

Uzmanlar, özellikle kola yayılan ağrılarda sadece boyun fıtığı ihtimaline odaklanılmasının ciddi sağlık sorunlarını gözden kaçırabileceğine dikkat çekiyor. Benzer şikayetlerle uzun süre fizik tedavi gören veya farklı yöntemlerle ağrısını gidermeye çalışan bazı hastalarda, asıl sorunun kalp damar hastalıkları olduğu sonradan ortaya çıkabiliyor. Özellikle eforla artan kol ağrılarında detaylı değerlendirme yapılması gerektiği belirtilirken, yanlış tanının ölümcül sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

"Her kola vuran ağrı boyun fıtığı değildir"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, toplumda kola yayılan ağrıların çoğu zaman boyun fıtığıyla ilişkilendirildiğini ancak bunun ciddi sonuçlara yol açabileceğini söyledi. Prof. Dr. Şen, "Bu ağrılar sağ kolda da olabilir. Özellikle efor sırasında artıyorsa dikkat edilmesi gerekir. Merdiven çıkarken, yürüyüş yaparken ya da ağır spor sırasında kol ağrısı artıyorsa bu durum kalp kaynaklı olabilir. Boyun fıtığında ise ağrı genellikle sürekli olur, eforla belirgin şekilde artmaz" dedi.

"Nörolojik tespit yoksa dikkatli olunmalı"

Boyun fıtığına bağlı ağrılarda nörolojik muayenede kuvvet ve duyu kaybı görülebileceğini ifade eden Şen, kalp kaynaklı ağrılarda ise bu tespitlerin ortaya çıkmadığını söyleyerek, "Kola vuran ağrıda ilk akla gelen boyun fıtığı olmamalı. Bunun kalp krizinin habercisi olabileceği unutulmamalı. Bu tespitler, beraberinde kalp krizinin bir habercisi olabilir" diye konuştu.

"Her kol ağrısını boyun fıtığı olarak değerlendirmek ciddi risk"

Prof. Dr. Şen, yaklaşık 6-7 ay boyunca boyun fıtığı tanısıyla takip edilen bir hastanın yaşadıklarını da anlatarak, şunları söyledi:

"Hastamız bize gelmeden bir gece önce şiddetli kol ağrısı yaşamış. Ailesi ameliyat için bize başvurdu. Filmlerine baktığımızda boyun fıtığı vardı ancak ameliyat gerektirecek düzeyde değildi. Muayenesinde kuvvet kaybı ve duyu kaybı da yoktu. Bunun üzerine kardiyoloji değerlendirmesi istedik. Yapılan koroner anjiyoda hastanın kalp ana damarında yüzde 90 darlık tespit edildi ve aynı gün stent takıldı. Kardiyoloji uzmanı meslektaşım, 'Bir iki gün daha gecikseydi hastayı kalp krizinden kaybedebilirdik' dedi. Kalp krizine bağlı ölümlerin nedenlerinden biri de tanı yanlışlığıdır. Hastayı yeterince sorgulamamak ve her kol ağrısını boyun fıtığı olarak değerlendirmek ciddi risk oluşturuyor." - ADANA

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kol Ağrıları Boyun Fıtığı Değil Kalp Krizi Belirtisi Olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
New York’ta 43. Türk Günü coşkuyla kutlandı New York'ta 43. Türk Günü coşkuyla kutlandı
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
Kahramanmaraş’ta şantiyede yangın: 1 ölü, 6 yaralı Kahramanmaraş'ta şantiyede yangın: 1 ölü, 6 yaralı
Esenyurt’ta yıkım sırasında binanın çöktüğü anlar kamerada Esenyurt'ta yıkım sırasında binanın çöktüğü anlar kamerada
Şişli’de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: O anların görüntüsü ortaya çıktı Şişli'de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: O anların görüntüsü ortaya çıktı

09:50
İfadesinde “Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın mal varlığı
İfadesinde "Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
09:35
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu
09:09
Nazan Öncel’den Sezen Aksu’ya şok sözler: Dostluk yalanmış
Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya şok sözler: Dostluk yalanmış
08:16
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
08:07
İBB’ye yeni operasyon 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı
İBB'ye yeni operasyon! 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 10:00:28. #7.12#
SON DAKİKA: Kol Ağrıları Boyun Fıtığı Değil Kalp Krizi Belirtisi Olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.