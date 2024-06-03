Kolombiya\'da Lise Öğrencilerine Elektronik Sigaranın Zararları Anlatıldı

Sağlık

Kolombiya'da "Dünya Tütünsüz Günü" kapsamında, lise öğrencilerine elektronik sigaranın insan sağlığına verdiği zararlar anlatıldı.

Başkent Bogota'daki Dünya Macera Parkı'nda düzenlenen etkinliğe liseli 400 öğrencinin yanı sıra alanında uzman eğitmenler katıldı.

Kolombiya Kanserle Mücadele Ligi'nin (Liga Colombiana Contra el Cancer) ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, öğrenciler elektronik sigara ve nikotinin zararları konusunda bilgilendirildi.

Çok sayıda gazeteci ve STK temsilcisinin de katıldığı organizasyonda, özellikle son yıllarda çok sayıda kişinin elektronik sigara yüzünden hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

Etkinlikte, öğrenciler için çeşitli aktiviteler yapıldı.

Kolombiya Kanserle Mücadele Ligi temsilcisi, AA'ya yaptığı açıklamada, Kolombiya'da son zamanlarda trajik şekilde elektronik sigara kullanımının endişe verici rakamlara ulaştığı ve amaçlarının öğrencileri elektronik sigaradan uzak tutmak olduğunu kaydetti.